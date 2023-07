Prefeitura intensifica ações de emissão de Passe Fácil em Mosqueiro neste mês de julho

Neste sábado, 15, desde as primeiras horas da manhã a fila começava a se formar na Escola Remígio Fernandez para os interessados em solicitar cartões Passe Fácil e a credencial de estacionamento durante a ação itinerante da Prefeitura Municipal de Belém, organizada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

A ação, parte da programação de veraneio da Prefeitura, aconteceu das 9h às 13h e foi executada pela Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau), da diretoria de transportes da Semob, com o apoio do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel), como forma de facilitar o acesso dos moradores da ilha aos serviços de emissão dos cartões de meia passagem, passes sênior e especial, além da credencial de estacionamento para vagas especiais de idoso e Pessoas com Deficiência (PCD).

“Esse tipo de ação é importante por trazer esses atendimentos aos moradores do distrito, pois muitos têm dificuldade de se locomover a um posto de atendimento em Belém”, explicou a Coordenadora de Atendimento ao Usuário (COAU) da Semob, Patrícia Ellen da Conceição.

Expectativa – “O atendimento está ótimo, bem rápido. Cheguei e fui logo atendida”, disse a dona de casa Cris Monteiro, que veio em busca de solicitar a meia passagem para o filho. “A ação é muito importante para a população da ilha, pois ir com crianças para Belém é difícil”.

A dona de casa Helena Cardoso soube da ação pelo primo e correu para conseguir o atendimento para o Passe Especial. “Muito boa essa iniciativa aqui, assim não enfrentamos o trânsito na estrada”, ressaltou Helena, que reforçou ser boa também para economizar tempo, já que não precisa se locomover até Belém para fazer o atendimento.

Elda Matos ficou sabendo da ação pelas redes sociais e logo levou o filho para solicitar a 2ª via de Passe Especial. “Quando tem essa ação na ilha fica muito melhor para quem mora aqui. Eu acabo economizando o valor de uma passagem e fica mais fácil para me locomover com o meu filho”, aprovou Elda.

Atendimentos – Ao todo foram realizados 70 atendimentos, sendo 27 pedidos de emissão de carteira de meia-passagem (1ª e 2ª vias); seis carteiras de Passe Sênior (1ª e 2ª vias); três credenciais de vaga para estacionamento (Idoso e PCD), seis agendamentos para 1ª via de Passe Especial, cinco orientações para alunos que estavam sem documentação completa, 17 orientações sobre informação em geral e seis biometrias faciais.

Ações itinerantes – Durante os sábados do mês de julho, a Semob irá executar outras ações itinerantes, sempre no horário das 9h às 13h. A próxima vai ocorrer no sábado, dia 22, na Escola Lauro Chaves.

Meia-Passagem – Para solicitar a 1ª via da meia-passagem, o estudante tem que apresentar original e cópia de documento de identificação, como RG, CNH ou CTPS. Se for menor de 18 anos e não tiver o documento de identidade, pode apresentar a certidão de nascimento. Também é necessário original e cópia do comprovante de residência e CPF e uma foto 3×4.

Para a 2ª via da meia-passagem, além dos documentos citados acima, é necessário acrescentar a declaração de matrícula da escola, com validade de 30 dias e o boletim de ocorrência policial ou o cartão danificado. Ressalta-se que é obrigatória a presença do aluno para que seja realizada a biometria tanto para a 1ª, quanto para a 2ª via da meia-passagem.

Passe Especial – Para a 1ª via do cartão será realizado apenas o agendamento da perícia. Já para a 2ª via, são necessários o original e cópia de documento de identificação, como RG, CNH ou CTPS. Se for menor de 18 anos e não tiver o documento de identidade, pode apresentar a certidão de nascimento.

Também é necessário original e cópia do laudo médico (contendo o CID da patologia, assinatura e carimbo médico), original e cópia do comprovante de residência e CPF, duas fotos 3×4, além do boletim de ocorrência ou o cartão danificado.

Passe Sênior – Para as 1ª e 2ª vias do Passe Sênior é necessário apresentar original e cópia de documento de identificação, como RG, CNH ou CTPS, original e cópia do comprovante de residência e CPF e uma foto 3×4. Para a 2ª via é preciso acrescentar aos documentos o boletim de ocorrência ou o cartão danificado.

Credencial de estacionamento para idosos e PCDs – Quem estiver interessado na emissão de credencial de estacionamento para as vagas especiais deve apresentar original e cópia de documento de identificação, como RG, CNH ou CTPS, original e cópia do comprovante de residência, do CPF e do CRLV do veículo. Para pessoas com deficiência deve ser apresentado também o laudo médico.

Já para a 2ª via, além dos documentos citados, é necessário acrescentar o boletim de ocorrência policial ou a credencial danificada.

Texto: Amanda Mardock

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Semob