Prefeitura intensifica rondas e prevenção à violência nas escolas municipais

A Prefeitura de Belém intensificou a segurança preventiva nas escolas municipais com o aumento de rondas da Guarda Municipal durante os horários de entrada e saída dos alunos, visando garantir a preservação da ordem e principalmente a proteção das crianças, adolescentes e profissionais da rede de educação. Além do patrulhamento por meio de motos e viaturas no entorno das escolas, os guardas municipais circulam a pé nas áreas internas e nas salas de aula, interagindo com a direção, professores e estudantes.

O inspetor-geral da Guarda Municipal de Belém, Joel Monteiro, explicou que o trabalho de fiscalização da corporação na rede escolar é permanente, citando que em 2022 foram realizadas 14.031 rondas nas escolas e que este ano, em três meses, foram contabilizadas 3.387 patrulhamentos. “As ações visam à proteção da comunidade escolar e das instalações físicas garantido o máximo possível a segurança e tranquilidade”, afirmou Joel Monteiro.

Protocolo

No último dia 11 de abril, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, preocupado com a segurança da comunidade escolar, reuniu com a Secretaria de Educação (Semec), Fundação Escola Bosque (Funbosque) e Guarda Municipal de Belém (GMB) para discutir e produzir um protocolo de segurança para rede municipal de ensino.

No próximo sábado, 15, durante o curso de Formação Sobre Segurança Escola, que será realizado pela Semec, a Guarda Municipal vai oferecer capacitação em defesa pessoal e protocolo de segurança pública, direcionada a servidores que atuam na função de agente de portaria e porteiros de uma empresa terceirizada.



Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação