Prefeitura investe 35 milhões de reais em material didático e equipamentos para escolas municipais

Dez escolas da rede municipal de ensino foram beneficiadas pela Prefeitura de Belém com a entrega de materiais permanentes e de consumo na manhã desta sexta-feira, 10.

Por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), a Prefeitura deu início, em fevereiro deste ano, à reposição de material permanente, que consiste em móveis e eletrodomésticos, e de material de consumo como cadernos e livros, para as 204 unidades de ensino da cidade.

Isso equivale ao investimento de 35 milhões de reais de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e recursos próprios do município.

De forma simbólica, as diretoras das dez escolas beneficiadas receberam os materiais entregues pelo prefeito de Edmilson Rodrigues e pela nova secretária municipal de Educação, Araceli Lemos, em solenidade realizada no anexo do almoxarifado da Semec, no bairro da Marambaia.

“Nós ficamos muito felizes. Os materiais ajudam não somente nosso trabalho a ser feito da melhor maneira, mas também influenciam diretamente na aprendizagem dos estudantes. Quando a gente oferece uma boa estrutura a aprendizagem, tende a fluir”, declarou Carina Coelho, diretora da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Santana do Aurá, que atende 192 alunos em três turnos.

Outra unidade a receber novos equipamentos e materiais didáticos nesta sexta-feira foi a Escola Municipal de Ensino Infantil Gênesis, do bairro do Tenoné.

“A felicidade é muito grande porque atendemos uma comunidade muito necessitada. Hoje nós temos na escola equipamentos de primeira e alimentação de qualidade”, comemora a diretora da Emeif, Maria Célia Farias, que trabalha no local há 18 anos.

Para o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, “isso é uma grande conquista para a educação, de dignidade para a criança porque o objetivo da Prefeitura é garantir o melhor da educação pública e dar a certeza que quem quiser matricular seu filho nas escolas do município vai encontrar professores, cada vez mais, bem remunerados e capacitados e escolas reformadas, modernizadas e equipadas”.

Segundo a secretária municipal de Educação, Araceli Lemos, a entrega de 35 milhões de reais em material significa o cumprimento da obrigação da Prefeitura em garantir uma educação de qualidade. “Nós primamos em colocar nossas crianças em uma escola que ela sinta prazer de estar”, afirmou a titular da Semec.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira/Ag Belém