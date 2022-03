Prefeitura investe em ações integradas para ampliar o turismo em Belém

Atrações turísticas como o complexo do Ver-o-Peso, região das Ilhas, Ver-o-Rio, centro histórico e a orla de Icoaraci são espaços da capital paraense que concentram a cultura amazônica por meio da natureza, dos objetos e acessórios marajoara, da gastronomia peculiar e da arte paraense, segmentos importantes para o turismo, pois valorizam a cultura local e colocam Belém na rota turística de viajantes do Brasil e do mundo, o que movimenta e gera emprego e renda, principalmente para os pequenos empreendedores da região.

Desde janeiro de 2021 o setor voltou a receber a atenção da Prefeitura de Belém com a retomada da Centro de Atendimento ao Turista (CAT) em quatro pontos localizados no Complexo do Ver-o-Peso, Solar da Beira, Terminal Hidroviário Ruy Barata (Praça Princesa Isabel) e ilha de Mosqueiro. Os CATs oferecem ao visitante informações sobre o local turístico e sugestões de passeios, suporte reforçado no período do Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

Outra ação da gestão municipal se deu com a realização do primeiro Festival Gastronomia das Ilhas, na ilha do Combu, que reuniu, no mês de outubro, 12 restaurantes para a escolha do melhor prato da região.“O sucesso deste festival foi tão grande que agora, no mês de abril, vamos ter a segunda edição do Festival Gastronomia nas Ilhas, na Ilha de Mosqueiro. E no final do primeiro semestre, em junho, será a terceira edição na Ilha de Caratateua (Outeiro)”, explica o coordenador municipal de Turismo, André Cunha.

“Com esse evento a gente consegue valorizar as ilhas, levar mais desenvolvimento e oportunidade para os trabalhadores, e ao mesmo tempo a gente estimula o nosso turismo gastronômico”, completa o titular da Belemtur.

Praças, Ver-o-Rio e cabaninhas multiuso

Para além dos tradicionais pontos turísticos, é possível conhecer a cidade e viver o turismo de experiência nas praças dos bairros, espaços onde se cultiva o saber popular, propícios para apresentação artísticas regionais e onde se movimenta toda a comunidade.

As praças Dom Pedro II (bairro da Cidade Velha), Praça Sônia Maria Frazão (Marambaia), Adelaide Farias da Silva (bairro de Fátima) e Batista Campos, foram espaços que receberam serviços de revitalização da Prefeitura de Belém.

A primeira janela para rio, o Complexo Turístico Ver-o-Rio, localizado na avenida Marechal Hermes, bairro do Umarizal, área central da cidade, está com mais de 80% das obras de revitalização concluídas. O investimento na ordem de R$ 998.565,00, da Prefeitura de Belém, abrange espaço para apresentações culturais e malocas para vendas de comidas típicas. “o complexo turístico do Ver-o-Rio é um dos principais pontos turísticos de Belém porque é um local de contemplação da baía e lazer para toda a família”, destacou André Cunha.

Cidade tendência para o turismo em 2022

O governo municipal será executor de um dos mais relevantes projeto do Norte do país, o Boulevard da Gastronomia, um investimento de R$ 5 milhões que transformará a área do Boulevard Castilhos França, perímetro que fica ao lado da praça Magalhães Barata, entre a Avenida Presidente Vargas e a Travessa Frutuoso Guimarães, em um grande corredor gastronômico aberto e com espaço modernizado para convivência.

O projeto fortalece e valoriza o centro histórico de Belém. “Nós estamos eufóricos com esse projeto majestoso. É majestoso por dois motivos, pois vamos valorizar o turismo gastronômico e o turismo cultural”, disse o titular da Belemtur. A construção do empreendimento marca a ampliação das políticas públicas para o turismo, que movimenta a cadeia econômica de Belém, cidade já internacionalmente como a Cidade Criativa da Gastronomia, título concedido em 2015 pela Organização Das Nações Unidas Para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

“O conjunto dessas ações da Prefeitura de Belém por meio da Belemtur foram fatores que influenciaram para que Belém fosse apontada pelo Ministério do Turismo como uma das 25 cidades brasileiras com tendência turística para esse ano de 2022”, destacou André Cunha, informando ainda que a Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo (SNDTur) produziu um documento onde ressalta as tendências do setor, o turismo de experiência, o turismo gastronômico e as férias com autocuidado.

“Aqui no Boulevard Castilhos França onde será o Boulevard da Gastronomia, haverá um grande espaço para a gastronomia popular, da vendedora de tacacá ou tapioquinha a grandes e médias empresas Portanto, é a afirmação de uma identidade de que a melhor comida do mundo está aqui em Belém”, enfatizou o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Limpeza e urbanização como investimento em turismo

Investir na limpeza das vias, canais, revitalização asfáltica, modernização da iluminação pública e calçamento é também investir no projeto turístico da cidade. É um trabalho integral que envolve as Secretarias Municipais de Saneamento (Sesan) e Urbanismo (Seurb).

Em 2021 a Prefeitura de Belém, por meio da Sesan, investiu mais de R$ 20 milhões na dragagem dos 65 canais de Belém, que há muitos anos não era feita, numa ação realizada em convênio com o Governo do Estado.

Em novembro do ano passado foi reiniciada a “Operação Inverno”, que continua durante este período do inverno amazônico. A meta da Prefeitura é diminuir o impacto dos alagamentos nas áreas que não recebiam dragagem há muito tempo, como por exemplo, a Doca do Ver-o-Peso de onde foram retiradas 10 mil toneladas de lixo.

Sobre a conservação e manutenção do sistema viário da cidade, já foram recuperadas 953 vias, contemplando 33 bairros, com um total de 1.445 trechos críticos recuperados no município de Belém. A Sesan também regularizou a coleta de resíduos sólidos na cidade e criou o Disque-Entulho, que faz a coleta programada de até 1 metro cúbico de entulho.

Como parte do projeto turístico de Belém a Seurb já executou a recomposição dos calçamentos da praça Batista Campos e do Bosque Rodrigues Alves. No Bosque também foram executados serviços de reconstrução, reparos e pintura total do muro.

Para o titular da Belemtur “a coletividade dessas ações por meio da Belemtur e outras secretarias foram fatores que influenciaram para que Belém fosse apontada pelo Ministério do Turismo como uma das 25 cidades brasileiras com tendência turística para o ano de 2022”.

