Prefeitura lança edital de concurso em Itupiranga

Vai começar na próxima terça-feira (12), o período de inscrições para o edital do concurso público nº 001/2022 para preenchimento de cargos e cadastro de reserva da Prefeitura de Itupiranga, no sudeste do Pará. Estão sendo ofertadas 262 vagas imediatas e 207 vagas para formação de cadastro de reserva para cargos efetivos para os cargos nos níveis Fundamental, Médio e Superior.

O último prazo de inscrição é 13 de maio de 2022. O Instituto Bezerra Nelson LTDA é o responsável pela realização do certame. Para se inscrever, o interessado deverá acessar o site www.institutovicentenelson.com.br. A taxa de inscrição custa R$ 65,00 para nível fundamental, R$ 80,00 para nível médio e R$ 110,00 ara nível superior. As provas das áreas da Educação e Saúde serão aplicadas no dia 29 de maio. As remunerações variam entre R$ 1.212,00 e R$ 8.000,00.

De acordo com o edital, o concurso será realizado em quatro etapas: na primeira etapa terá prova escrita objetiva de múltipla escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; na segunda etapa: prova prática-profissional para o cargo de procurador municipal, de caráter eliminatório e classificatório; na terceira etapa: prova de títulos para todos os cargos de Nível Superior, de caráter apenas classificatório e na quarta etapa: prova prática para os cargos de motorista e operador de máquinas pesadas, de caráter eliminatório e classificatório.

Os candidatos serão submetidos, ainda, à etapa de comprovação de requisitos e exames médicos, de caráter apenas eliminatório, a ser realizada pela Administração Municipal após a homologação do concurso público. O concurso terá validade de dois anos. (Portal Debate)

Acesse aqui o edital

RESUMO DAS INFORMAÇÕES:

Inscrições a partir: 12/04 a 13/05/2022.

Pedidos de Isenção: 12 a 19/04/2022.

Data e hora Prova Objetiva:

Nível Superior: 29/05/2022 – 8h às 12h

Nível Fundamental: 29/05/2022 – 8h às 11h

Nível Médio: 29/05/2022 – 15h às 18h

Fonte: Debate Carajás