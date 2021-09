Prefeitura lança edital para contratação de empresa para construir ginásios e quadras cobertas em 18 escolas públicas de Santarém

A Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, tornou público o edital de licitação de concorrência pública nº 002/2021, de menor preço, para a contratação de empresa para a construção de ginásios com vestiários e quadras cobertas com blocos de vestiários e depósitos em escolas municipais. Os interessados devem comparecer às 09h00, do próximo dia 13 de outubro, na escola de Artes Emir Hermes Bemerguy, localizada na rua Hortência, no bairro Jardim Santarém, onde ocorrerá o recebimento dos envelopes de documentação de habilitação e proposta financeira.

As obras vão contemplar, no total, 18 escolas municipais, localizadas em 13 bairros da área urbana e cinco em comunidades da região do Eixo Forte e Planalto Santareno. O valor estimado total desta licitação está orçado em R$ 18.829.421,06.

Das 18 escolas, sete foram contempladas com a construção de ginásios com vestiário. Estão nessa lista, as escolas municipais Dom Floriano, localizada no bairro Maracanã, que vai com investimento na ordem de R$ 1.512.207,47; escola João Bianor, no Maicá, com recursos previstos em R$ 1.452.,195,87; escola Santo, do bairro Santo André, cuja obra está orçada em R$ 1.384.537,57; escola Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, na comunidade de Cucurunã, na região do Eixo Forte, que receberá investimentos na ordem de R$ 1.393.507,41; escola Sagrado Coração de Jesus, também no Eixo Forte, com valor para as obras em R$ 1.396.507,41; Escola Santa Maria Goreth, na vila Gorete, na região do Arapiuns; e escola São João, no quilombo Tiningu, com investimento na ordem de R$ 1.528.234,81.

Já lista de escolas que vão ganhar quadras cobertas com blocos de vestiário são:



Fluminense, no bairro Santa Clara, com investimento total de R$ 605.886,79; Maria de Lourdes Almeida, no bairro Livramento, que investirá R$ 781.073,58; Professora Hilda Mota, no Santíssimo, investimento na ordem de R$ 955.845,10; Dom Lino Vombommel, no bairro Novo Horizonte, com recursos no valor de R$ 789.465,25; Magalhães Barata, no bairro Livramento, com recursos na ordem de R$ 626.350,67; Eloína Colares e Silva, bairro Ipanema, R$ 625.837,05; Professora Eilah Gentil, bairro Santarenzinho, R$ 784.939,22; Irmã Leodgard, bairro Uruará, R$ 956.085,65; escola Professora Maria Conceição Figueira, no bairro Jaderlândia, com investimento no total de R$ 793.591,93; União Libertadora, Santarenzinho, R$ 801.258,63; e escola Maria das Dores, no Tabocal, no planalto santareno, que receberá recursos na ordem de R$ 1.042.509,88.



Esses estabelecimentos de ensino vão receber visitas técnicas nos dias 6 e 7 de outubro, conforme quadro descritivo, com saída às 08h30, da sede da Secretaria Municipal de Educação, no bairro Aeroporto Velho.

O edital completo está disponível no site da prefeitura de Santarém.

