Prefeitura lança edital para seleção de julgadores do Carnaval 2023

A Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém – Fumbel, lança o edital de seleção, credenciamento, habilitação e formação de julgadores para o Carnaval 2023. Os preparativos para o primeiro carnaval pós-pandemia da capital paraense estão a todo o vapor e a Fumbel dá continuidade a mais uma etapa importante para a realização da festa tão aguardada pela população e fazedores de cultura, com a seleção dos julgadores que avaliarão os desfiles.

Ao todo serão 40 selecionados, sendo 30 titulares e 10 suplentes divididos em três por quesito.

Inscrições – As inscrições já estão abertas e vão até o dia 30 de dezembro. Os candidatos devem ter conhecimento e experiência na área cultural indicada na ficha de inscrição e formação acadêmica ou técnica específica nas áreas de atuação referentes aos quesitos. É necessário conhecimento em artes visuais, audiovisual, carnaval, cultura, dança, design, literatura, moda, música, teatro e arquitetura.

Os documentos comprobatórios deverão ser enviados no ato da inscrição seguindo as instruções do edital no site da Fumbel.

Etapas de seleção – Serão três etapas eliminatórias. A primeira consiste em análise curricular, a segunda em habilitação documental e a terceira em prova escrita sobre conhecimentos gerais de cultura e conhecimentos relativos ao quesito escolhido.

Os quesitos para inscrição são Alegoria, Bateria, Comissão de Frente, Enredo, Evolução, Fantasia, Harmonia, Mestre-sala e Porta-bandeira, Porta-estandarte e Samba-enredo. Todas as informações sobre edital e anexos você confere aqui.

Texto: Lorena do Couto

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes/Comus