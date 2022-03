Prefeitura lança o ‘Chama e Canta Verequete’ em homenagem aos 20 anos da produção do curta metragem do mestre do carimbó 

A Prefeitura de Belém preparou o projeto Chama e Canta Verequete, que vai ser realizado entre os dias 14 e 20 de março, o objetivo é homenagear um dos maiores artistas paraenses por meio da cultura musical e audiovisual, o Mestre Verequete, que completa o vigésimo aniversário da primeira projeção do curta-metragem que homenageia o mestre do carimbó que foi músico, cantor e compositor de músicas no gênero e ritmo paraense.

Nesta segunda-feira (14), as 19h o Cine Líbero Luxardo exibe o documentário “Chama Verequete”, o documentário conta a história e canções do Mestre de Carimbó, alternadas por mediações ficcionais que relatam a luta do gênero musical contra o preconceito e a discriminação.

Depois da exibição da projeção do filme “Chama Verequete”, será realizado um debate com os diretores da obra, e com os familiares de Verequete e com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Na quarta-feira (16) a projeção do filme “Chama Verequete”( cópia digital) será no anfiteatro do memorial dos povos, com debates sobre Carimbó, como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro e roda de carimbó com o Grupo Uirapuru, a partir das 18h. Já no domingo (20) vai acontecer uma roda de carimbó na Feira do Açaí no Ver-o-Peso, as 17h.

Foto: Reprodução / Divulgação