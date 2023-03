Prefeitura lança Olimpíada Pedagógica de Ananindeua

Diante de um público de mais de 3.500 pessoas que lotou um Centro de Convenções próximo da avenida Rodovia Mário Covas, o prefeito Doutor Daniel e a secretária Municipal de Educação, Leila Freire, anunciaram, na manhã de sexta feira, 10, a abertura da OPA – Olimpíada Pedagógica de Matemática e Português da Rede Municipal de Ensino. Alunos, professores e gestores escolares tiveram conhecimento de todos os detalhes do mais novo projeto que busca incentivar os estudos de forma colaborativa nas 65 unidades escolares da Rede Municipal. De acordo com a coordenadora de gestão pedagógica da Semed, Ana Paula Renato, “é uma competição que vai premiar os alunos que mais se destacarem nas avaliações da olimpíadas e dar o devido reconhecimento às turmas que tiverem um bom desempenho de forma coletiva”, explica.

Instituída pela Lei Municipal n.º 3.303, a OPA dispõe de regras e critérios. Nos anos ímpares, como é o caso do ano de 2023, as três turmas de 5° ano e as três turmas de 9° ano da Rede Municipal de Ananindeua (RMA) com melhor desempenho em português e em matemática vão ter o reconhecimento. Em anos pares, como em 2024, quem vai participar são os alunos de 4° e de 8° ano.

A criançada foi ao delírio quando o Prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel, anunciou qual seria o prêmio para as turmas em 1º lugar. ” Todos das turmas terão que se esforçar. Para incentivar a união da turma, ou seja, para que professores e alunos se esforcem juntos. Vamos ofertar este ano, uma viagem à Portugal, incluindo passeio no parque da Disney, na França”. E para entrar no clima do universo Disney, a programação desta sexta-feira(10), contou, ainda com a participação de bonecos representando os personagens Minnie, Mikey e Pateta.

INTERCÂMBIO CULTURAL

Também esteve presente no evento, a Vice- Consulesa de Portugal, Maria Fernanda Pinheiro, que fez uma visitação recente nas escolas da Rede Municipal de Ensino, e pretende preparar um receptivo especial para os alunos de Ananindeua quando forem para a Europa.

Leila Freire, secretária de Educação de Ananindeua, explica que o objetivo da viagem internacional é possibilitar aos alunos das turmas vencedoras uma espécie de intercâmbio cultural. “O intuito é de que haja uma revisitação à língua portuguesa e os estudantes possam vivenciar de inúmeras maneiras o conhecimento e a experiência em museus, exposições e lugares importantes para a literatura da língua portuguesa”, explicou a secretária, que afirma: “os prêmios serão intransferíveis”.

APRENDIZADO COLABORATIVO

Os alunos das unidades escolares que disputam a OPA terão a frequência nas aulas considerada e também farão provas de elaboração de texto, língua portuguesa e matemática duas vezes ao decorrer do ano.

SONHOS E INCENTIVOS

O anúncio do prefeito de Ananindeua toca diretamente no sonho de boa parte das crianças em poder viajar para o exterior e ainda ir à Disney. A estudante Débora Neves Pastana, 10 anos, do 5º ano da escola Cândida Santos se diz entusiasmada. “Achei muito bom a minha escola participar dessa olimpíada pedagógica, pois isso incentiva a gente a estudar mais e a ter boas notas. É meu sonho viajar pra fora do país, quero conhecer a França”.

A estudante Maria Clara tem 14 anos e cursa o 9º Ano na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Maria Mais e Silva (EMEF) confessa que quer muito conhecer mais sobre o universo dos personagens da Disney, além, é claro, de poder conhecer museus e a cultura local dos lugares por onde passar. “Eu achei ótimo esse projeto, porque tem bastante incentivos para nós alunos. A gente vai se empenhar bastante, nós vamos estudar o ano todo e vamos nos ajudar mutuamente para sermos os primeiros nessa fila”, reconhece a estudante.

A mãe de Maria Clara, Josilene dos Anjos, de 36 anos, diz que a filha é bem empenhada em seus objetivos. “Ela se esforça, é bastante estudiosa e dedicada em tudo que faz, é meu orgulho e orgulho do pai. Eu vou torcer não só por ela, mas também pela turma toda”, contou, feliz com as expectativas de que a filha possa viajar ao exterior por meio da Prefeitura de Ananindeua.

DESAFIOS

A OPA também gera expectativa, comprometimento e desafios aos professores e gestores escolares. ” A expectativa é grande pelo fato de ver eles se empenhando para conseguir isso, o que nos motiva em nossa função. Existe um sentimento de coletividade e ajuda”, destaca o gestor da EMEF São Geraldo, Bruno Campelo.

Fernanda Santos, é professora de português na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Emilia Antunes, e ressalta a importância dessa experiência internacional aos estudantes. “Eles vão poder imergir no berço do nosso idioma e de nossa literatura da língua portuguesa”. Porém, ela reconhece que há desafios. “Uma de nossas estratégias, vai ser um trabalho conjunto para identificar os alunos com mais dificuldades e dar uma atenção a eles, pois a avaliação da olimpíada é coletiva”.

O professor de matemática na EMEF Cândida Santos, Antônio Silva, prefere guardar segredo sobre suas estratégias pra melhorar o desempenho das turmas na disciplina que ele ministra. “Não entrego a estratégia, porque eu também quero que minha turma ganhe. Mas eu costumo dizer que tudo está nos dedos, nos números, está na mão dos professores”.

Porém, independente de ganhar ou não uma viagem, para Michaelle Tiffani, aluna do 9º ano da escola São Geraldo, a OPA, com certeza, vai deixar lições pra vida.

“Vai ser muito importante que a gente estude, aprenda e possa ainda ajudar os colegas de turma que estão com mais dificuldade. Assim, todo mundo sai ganhando. Somos bem unidos, o desafio é aprender e ajudar”.

Imagem: Ascom/PMA