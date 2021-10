Prefeitura lança programa voltadas para a promoção dos direitos humanos

A prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Extraordinária de Cidadania e Direitos Humanos (SecDH), lança o Programa Municipal de Educação em Direitos Humanos Escolas de Cidadania, nesta segunda-feira (18) no espaço Solar da Beira, na Avenida Boulevard Castilhos França no horário das 18h.

O programa vai atender três eixos, servidores municipais, escola e comunidade. A iniciativa busca também valorizar a memória, os saberes históricos e culturais dos povos da Amazônia.

Com foco central na defesa dos direitos humanos em seus processos formativos, o Programa Escolas de Cidadania vai oferecer cursos socio profissionalizantes e oficinas envolvendo arte e cultura nos bairros. Além de rodas de conversa como atividade extracurricular escolar, para estudantes da rede municipal de ensino, que tem o objetivo de combater a violência e as diversas manifestações de preconceito nas escolas.

As ações formativas do Programa são baseadas na metodologia de Paulo Freire, inclusive este é o ano do Centenário de nascimento de Paulo Freire. Na terça feira será realizado um curso de atualização profissional sobre “Direitos Humanos e Escuta Especializada na Escola” direcionada aos trabalhadores da rede municipal de ensino.

