Prefeitura leva ação itinerante para usuários de ônibus de Mosqueiro neste sábado, 28

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), leva mais uma ação Itinerante para os moradores de Mosqueiro. Neste sábado, 28, das 9h às 15h, na Escola Lauro Chaves, na Baía do Sol, a ação cidadã oferecerá serviços de emissão da 1ª via da meia passagem, de 1ª e 2ª vias do Cartão Sênior, da 2ª via do Cartão Especial e da credencial para estacionamento.

A ação é realizada pela Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau), da Diretoria de Transportes da Semob. A Semob Itinerante tem o apoio do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel) e da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos).

Documentos necessários – Para a emissão da 1ª via da meia-passagem, o estudante tem que agendar o atendimento pelo site do Passe Fácil. Além disso, o aluno deve apresentar original e cópia do RG e declaração da escola na qual é matriculado, com validade de até 30 dias. Se for criança ou adolescente, que não tiver o documento de identidade, pode apresentar a certidão de nascimento, do comprovante de residência e uma foto 3×4.

Já para a 2ª via do Passe Especial, são necessários original e cópia do RG, do comprovante de residência, Boletim de Ocorrência ou o cartão danificado e uma foto 3×4.

Para a 1ª e 2ª vias do Passe Sênior, é necessário apresentar original e cópia do RG, comprovante de residência e uma foto 3×4. Para a 2ª via é preciso acrescentar o Boletim de Ocorrência ou o cartão danificado.

Quem for buscar atendimento para a emissão de credencial de estacionamento (1ª e 2ª vias) deve apresentar original e cópia do RG ou CNH, comprovante de residência e CRLV do veículo. Para a 2ª via, acrescentar o Boletim de Ocorrência Policial ou a credencial danificada.Texto:

Leonardo Fernandes