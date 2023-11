Prefeitura leva atendimento itinerante para o 40 horas

No próximo sábado (25) e entre os dias 27/11 e 02/12, de 8h às 14h, a Prefeitura de Ananindeua estará oferecendo diversos serviços gratuitos na quadra de esportes João Nunes, na Passagem Santa Clara, ao lado do CRAS 40 horas.

A Ação itinerante “Prefeitura em Movimento” é organizada pelas Secretarias: Secretaria Municipal de Gestão de Governo (SEGOV); Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (SEMCAT), Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (SESAN), Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (SEGEF), Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEURB), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura (SEMUPA) e Secretaria Municipal de Administração (SEMAD).

Confira a Programação desta 13ª Edição

Nesta quinta-feira, 23, terá uma reunião prévia às 19h, no CRAS 40 horas, com lideranças comunitárias para convocar a população a participar do evento. Na reunião, serão ouvidas as necessidades da população do local, que poderá se reunir com os titulares das secretarias municipais da cidade, e assim, apresentarem suas demandas.

•SEGOV: Orientação jurídica, nutricionista, teste glicêmico, aferição de pressão, massagem quick, design de sobrancelhas.

•SEURB: Capina/roçagem, manutenção de drenagem, retirada de entulhos e desobstrução de bueiros e limpeza, driver-thur;

•SESAN: Iluminação pública e tapa buracos;

•SEGEF: Negociação de dívidas tributárias, emissão de boletos de IPTU e atualização de dados de empresas e MEI no cadastro da SEGEF;

•SEMCAT: Informações sobre o acesso aos benefícios e programas de Assistência Social (PAEFI/ PAIF / SCFV / PCF / Acessas – programa de acesso ao mundo de trabalho, serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, inclusão nos programas sociais;

•SEDEC: Serviços da Sala do Empreendedor: Orientação do MEI, formalização do MEI, emissão da guia de pagamento (DAS), emissão do certificado de empreendedor, alteração de dados cadastrais, baixa de inscrição do MEI, declaração anual do MEI, parcelamento de dívida do MEI/SERVIÇOS DO PAV regularização do CPF, certidão de regularização fiscal PF e PJ (MEI, EPP, ME), emissão de guia de pagamento de (DARF) PF e PJ (MEI, EPP, ME) consulta de imposto de renda, restituição de pagamento duplicata, retificação e boleto, consulta pendência malha fiscal. PF e PJ,(MEI,EPP,ME) alterações de dados cadastrais junto à receita federal, cadastro portal regularize/PGNF, cadastro portal, GOV.BR, parcelamento de dívidas ativa PGFN da PF de PF e PJ (MEI,EPP,ME);

•SEMAD: Atendimento pelo sistema “Ananin Digital” de: reclamações e solicitações na área de Segurança (denúncias de frequência de assalto/roubo ou ponto de tráfico de drogas), Educação (vagas em escolas ou creches), Saúde ( atendimento nas unidades), saneamento ( buraco, asfalto, iluminação, esgoto), limpeza pública, iluminação pública (deve informar a numeração de identificação do poste ou o número da residência onde fica em frente), pedidos de acessibilidade para deficientes visuais, sinalização em vias públicas, paradas ou abrigos de ônibus, assistência social, poda de árvore na rua, maus tratos a animais, ocupação irregular de área pública, transporte (somente que circula exclusivamente dentro do município de Ananindeua).

SESAU: Atendimento em dias específicos para: Clínico geral, Cardiologista, Dermatologista, Ortopedista,Urologista,Ginecologista (PCCU – de 25 a 65 anos), Oftalmologista, Ultrassom (não obstétrica), vacina, teste rápido, palestra saúde bucal, vacina antirrábica.

**OBSERVAÇÃO: As especialidades em ortopedia, ginecologia, oftalmologia, dermatologia, cardiologia, urologia e exame de ultrassom serão 50% espontâneas e 50% encaminhadas ao SISREG

Foto: Divulgação