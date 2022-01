Prefeitura mantém ações em Outeiro para organizar e assegurar o acesso à travessia

A Prefeitura de Belém promoveu ações neste sábado, 22, no distrito de Outeiro, para minimizar os transtornos causados à população da ilha com a interdição da ponte que dá acesso ao distrito. Uma balsa que transportava madeira atingiu um dos pilares da ponte na manhã de segunda-feira, 17, provocando a interdição do transporte no local.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, determinou a criação de um Grupo de Trabalho (GT) para atuar em várias frentes no atendimento à população da ilha. Secretarias municipais envolvidas atuaram durante toda a semana e as ações seguiram durante parte do dia deste sábado, 22.

Orientação – Na manhã de sábado, agentes de transporte e trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) acompanharam a chegada de condutores na rampa de Outeiro para embarcar na balsa rumo a Icoaraci. Também organizaram as filas para garantir a segurança dos passageiros no momento do embarque.

Agentes de transporte permaneceram no porto da CDP para manter a organização da fila de embarque no navio Clivia, orientando os passageiros e fiscalizando o embarque.

Em Icoaraci, os agentes de trânsito e transporte foram posicionados em pontos estratégicos, como na rampa de embarque e desembarque da balsa e na travessa do Cruzeiro com rua Santa Isabel, para orientar os condutores e também os pedestres que iriam embarcar nos ônibus.

Ainda na manhã deste sábado, a titular da Semob, Ana Valéria Borges e a coordenadora da Cote, Edilma Belém, reuniram-se em Icoaraci com representantes da Secretaria de Transportes do Estado (Setran), Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará (Arcon-PA), Secretaria Estadual de Segurança Pública (Segup) e Corpo de Bombeiros, para realizar visita precursora em outros pontos para a utilização do transporte fluvial de passageiros.

Recuperação – A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) executou obras de asfaltamento na rampa de Outeiro, normalizando o fluxo de passageiros por volta das 14h. A medida foi necessária para facilitar o embarque e desembarque e manter a segurança dos usuários. Com a finalização do asfaltamento, a travessia com as balsas foi normalizada.

Trapiche – A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) concluiu os serviços de reforço estrutural nas colunas de sustentação e passarelas do trapiche de Outeiro. Equipes técnicas do órgão estão finalizando os serviços do trapiche para garantir a segurança da população e liberar a estrutura o mais rápido possível.

Para garantir a segurança no embarque e desembarque será instalada também uma cobertura na passarela do trapiche.

As equipes de iluminação pública seguem trabalhando 24 horas na ilha de Outeiro para atender os chamados da comunidade.

Fiscalização – Agentes da Organização Pública orientam os passageiros no embarque e desembarque na Rua Dois de Dezembro – 7ª rua em Icoaraci para o cumprimento dos protocolos sanitários específicos.

Os agentes também fiscalizam e orientam os trabalhadores informais para realizarem suas vendas nos espaços que foram reservados para eles sem atrapalhar o embarque e desembarque de pedestres.

Segurança – A Guarda Municipal de Belém (GMB) mantém ações de segurança preventiva para garantir a tranquilidade da população do distrito de Outeiro.

Além dos seis pontos de apoio, com agentes e viaturas em vias estratégicas de Icoaraci, e a lancha do órgão realizando patrulhamento preventivo durante a semana das 8h às 18h, a GMB colocou na rua Dois de Dezembro (7ª Rua), o ônibus de videomonitoramento da corporação, ampliando o patrulhamento.

Texto: Marta Brasil

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom