Prefeitura mobiliza 240 agentes para atuar na organização e fiscalização do trânsito nos quatro dias de folia

Um contigente de 240 agentes de trânsito, em regime de escala utilizando diariamente oito viaturas e 12 motocicletas. Esse é o efetivo mobilizado pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) para atuar nas interdições de vias visando possibilitar a realização de eventos carnavalesco nos quatro dias de folia em Belém e seus distritos de Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro.

Além das interdições de vias, os agentes atuam na organização e orientação de condutores, para garantir a fluidez no trânsito do entorno dos locais dos eventos e a segurança viária dos foliões.

Em Belém, os agentes atuaram na Aldeia Cabana, no desfile dos blocos carnavalescos na interditção da avenida Pedro Miranda, no trecho entre a travessa Angustura e a avenida Dr. Freitas, para garantir a segurança dos brincantes dos blocos participantes do desfile oficial da Prefeitura de Belém. Além de garantir a organização e fluidez no trânsito do entorno da Aldeia Cabana.

A autarquia mobilizou um efetivo de 12 agentes, incluindo dois supervisores e quatro viaturas. A interdição ocorreu partir das 18h da sexta-feira, até às 6h do sábado,18. Ainda no sábado, a passarela do samba teve o referido trecho interditado também no horário das 18h até as 6h do domingo,19.

Mangueirosa

A Semob também está no apoio ao Circuito Mangueirosa, desde o sábado,18. Uma viatura com dois agentes e uma motocicleta farão a orientação e fiscalização do trânsito no entorno do Complexo Ver-O-Rio, até a terça-feira, 21, sempre de 12 às 22 horas.

Uma viatura ficará disposta na Av. Pedro Alvares Cabral com a Rua Dom Romualdo de Seixas e uma motocicleta na Av. Visconde de Souza Franco com a Av. Marechal Hermes.

Mosqueiro

A equipe de trânsito da Semob foi reforçada na ilha de Mosqueiro. Neste domingo, 19, para possibilitar a realização da programação oficial com segurança, a rua do Aeroporto, no horário de 18 horas até às 2 horas de segunda-feira gorda, 20.

Icoaraci

Nos dias 18, 19 e 21 de fevereiro serão interditadas de 14h até 1 hora da madrugada do dia subsequente, a travessa São Roque com a Rua Cel. Juvêncio Sarmento, no apoio, uma viatura e dois agentes. No dia 20, a interdição será de 18h às 5 horas da manhã de terça-feira,21.

Também na segunda-feira, 20, serão interditadas a travessa 15 de Agosto, entres as travessas Berredos e São Roque, e a Travessa São Roque, entre as ruas Cel Juvêncio Sarmento e Padre Júlio Maria, no horário de 18h até as 5h do dia seguinte.

Outeiro

Na terça-feira de carnaval, 21, a Semob vai interditar a praça Água Boa, a partir de 18 horas até as 3 horas do dia seguinte, para possibilitar a realização da programação carnavalesca da Prefeitura de Belém.

A avenida Paulo Costa com a entrada 1, no estacionamento, também será interditada no mesmo dia e horário.

Bloco

Uma viatura com dois agentes foram designados pela Semob. Foram destacados dois agentes e uma viatura para a orientação e fiscalização do trânsito, para garantir a segurança dos foliões do Bloco Marreco- Distrito de Outeiro, no horário de 13 h às 19 horas.

A concentração do bloco será na praia da Brasilia, em frente à feira. O percurso: Praia da Brasília até a Rua do Estacionamento. Para isso será interrompido o trânsito da avenida Conceição com a avenida Paulo Costa.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Semob