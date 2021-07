MENU BELÉM

Toggle navigation

SOCIOAMBIENTAL

Prefeitura mobiliza moradores para cadastramento de imóveis na Ilha Bela

Foto: Ascom/PromabenPreviousNextMoradora é notificada sobre o cadastramento dos imóveis na Ilha Bela

Baixar Foto

30/07/2021 20:00

A Prefeitura de Belém, por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), inicia na segunda-feira, 2 de agosto, o cadastramento físico do trecho da Ilha Bela, no bairro da Cremação.

Nesta sexta-feira, 30, a equipe Social do consórcio TPF/Synergia realizou uma ação de mobilização dos moradores da área para informar sobre o início do levantamento físico dos imóveis.

A equipe de assistentes sociais e estagiários percorreu as ruas e passagens da área, explicando aos moradores os procedimentos de levantamentos físicos que serão realizados pela equipe.

O cadastramento físico é a última etapa do levantamento dos imóveis que estão na linha da obra do Promaben, realizado depois da selagem e do Cadastramento Socioambiental, que levanta informações sobre as condições de vida do moradores. Na Ilha Bela foram computadas 113 famílias, num total de 357 moradores que ocupam 121 imóveis na área.

Levantamento em fase de conclusão e moradores com boas expectativas

O engenheiro Arthur Amaral, assessor da Subcoordenadoria de Engenharia do Promaben, fez um balanço dos levantamentos físicos já realizados até agora. Segundo ele, no trecho 1 (Avenida Bernardo Sayão, entre Rua dos Mundurucus e Avenida Fernando Guilhon), “já foi finalizado todo o processo e agora está na fase de emissão e aprovação dos laudos de avaliação. No trecho 2 (Bernardo Sayão entre Fernando Guilhon e Quintino Bocaiúva) estão sendo finalizadas algumas pendências”. A equipe de engenharia do consórcio TPF/Synergia deve concluir o trecho 3 (Ilha Bela) até do dia 20/08.

A manicure Denize Nascimento, 42, que mora há 23 anos na Ilha Bela, elogia a nova avaliação dos imóveis da área, que já haviam sido avaliados nas administrações passadas. “O dinheiro vai aumentar um pouquinho mais, talvez a gente possa comprar uma casa melhorzinha”, afirmou.

A dona de casa Roseane Silva 40, que mora há seis anos na Ilha Bela diz que “é bem melhor porque tem muita gente que precisa de uma oportunidade pra comprar sua casinha”.

O cadastramento físico consiste na medição dos imóveis para elaboração das plantas baixas georreferenciadas com todas as informações técnicas dos terrenos e benfeitorias. Com essas informações são produzidos os laudos de avaliação dos imóveis com os valores devidamente atualizados, segundo os preços de mercado vigentes.

Texto: Raimundo Sena

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom