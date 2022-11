Prefeitura municipal abre inscrições para cursos de qualificação profissional para mulheres de Belém

Com o objetivo de qualificar as mulheres de Belém por meio de cursos profissionalizantes, a Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel), em parceria com a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, através do Programa “Qualifica Mulher” oferta 45 vagas de cursos profissionalizantes gratuitos para as mulheres do município.

Os cursos são voltados para área de garçom e garçonete, camareira e serviços de limpeza em hospital. Os cursos profissionalizantes serão realizados no período de 21 deste mês de novembro até 3 de dezembro.

A carga horária é de 40h e ao final do curso os alunos recebem o certificado. Para se inscreverem as mulheres precisam ter concluído o ensino fundamental e terem o mínimo de 18 anos completos.

Cada curso vai preencher 15 vagas e as inscrições são realizadas via WhatsApp (91)98440-0267 ou por e-mail: coordenadoriadamulherdebelem@hotmail.com.

Foto Reprodução ilustração: sp.senac