Prefeitura municipal realiza ação de cidadania aos moradores dos residenciais Maracacuera I e II em Belém

Nesta quarta-feira (14), a Prefeitura de Belém, realizará uma ação de cidadania para as famílias moradoras dos residenciais Maracacuera I e Maracacuera II, no distrito de Icoaraci. No mês de julho deste ano, as famílias foram contempladas com a entrega dos atuais residenciais.

A ação vai acontecer a partir das 8h até às 12h, onde será disponibilizado vacinas contra a influenza, meningite, HPV, poliomielite, tríplice viral e covid-19 e emissão da carteira de identidade.

Aos que precisarem emitir a carteira de identidade, devem levar certidão de nascimento (original e cópia) e duas fotos 3×4. Já os menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Já para os que for se vacinar, devem apresentar o cartão de vacinação e CPF para imunização contra a covid-19. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos responsáveis.

Foto Reprodução: Joyce Ferreira / Comus