Prefeitura oferece oportunidade de ensino superior para servidores e de aquecimento da economia local

A Prefeitura de Belém, em mais uma iniciativa de valorização do servidor público municipal, oferece uma oportunidade especial a quem deseja ingressar no Ensino Superior. Todos os servidores – ativos ou inativos -, assim como seus dependentes – filhos e cônjuge – podem se beneficiar da parceria estabelecida entre o governo e a Universidade da Amazônia (Unama), por meio do projeto Servidor Legal, que abarcará ainda uma série de outras empresas de diversas áreas de atuação.

Com o objetivo de apresentar destalhes desta iniciativa, a Secretaria Municipal de Administração está com reunião agendada com Agentes de Desenvolvimento e Capacitação (ACD´S), representantes dos departamentos de Recursos Humanos e a Comissão de Artes e Meio Ambiente de todos os órgãos do Executivo municipal, para o próximo dia 2 de março, às 14h, na Escola Municipal Profa. Benvinda de França Messias, na Praça Floriano Peixoto, en São Brás. Enquanto isso, os servidores já podem procurar a Unama para efetuar sua matrícula.

Os interessados podem escolher um dos quatro tipos de ingresso na universidade: vestibular, ENEM, diploma de graduação já obtido anteriormente ou transferência de outra instituição em que esteja ativo.

Os benefícios variam. Quem optar por uma graduação na modalidade presencial tem direito a 5% a mais de desconto sobre o valor das campanhas promovidas pela instituição, que costumam variar entre 40% e 60%. Ou seja, isso significa que os servidores municipais seriam beneficiados com valores entre 45% e 65%.

Já quem preferir uma graduação na modalidade EAD (ensino à distância) obterá 15% de desconto sobre o valor do curso e isenção da matrícula. E os que desejarem uma pós-graduação, seja de forma presencial, seja EAD (ao vivo ou gravada), terão 15% de desconto sobre o valor do curso.

Para aderir a essa oportunidade, é simples: o servidor deverá mostrar o seu contracheque e o documento de identificação no ato da inscrição ou matrícula. Estão disponíveis aos servidores cinco números de contato da Unama: (91) 98597-8730, (91) 99301-0332, (91) 98980-8881, (91) 98087-9691 e (91) 98437-9357.

Servidor Legal – o projeto Servidor Legal tem sido articulado pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), criando uma rede de estabelecimentos comerciais interessados em proporcionar descontos exclusivos aos servidores públicos municipais e aquecer a economia da cidade com o selo Servidor Legal. A Unama é a primeira empresa a aderir ao projeto e já está de portas abertas para receber os servidores interessados.

Valorização do Servidor – Ao longo dos dois primeiros anos da atual gestão municipal, a Secretaria Municipal de Administração (Semad) realizou inúmeras ações – de cunho interno ou em cooperação com outras secretarias – em prol da valorização dos servidores municipais.

Entre essas iniciativas, destaca-se a criação da Universidade Livre da Amazônia (Ulam), lançada oficialmente no dia 27 de maio de 2022. Trata-se de uma estratégia de atividades formativas da administração municipal ancorada em um pensamento livre e crítico.

Texto: Erika Morhy

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes/Comus