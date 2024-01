Prefeitura oferece programação especial no Boulevard Gastronomia e Mabe neste final de semana

A programação especial de aniversário da cidade, preparada pela Prefeitura de Belém, segue neste final de semana no sábado, 13, e domingo, 14, mas também se estenderá por todo o mês de janeiro. O público pode optar pelas exposições no Museu de Arte de Belém, reaberto ontem, a partir da entrega da obra de reforma do Palácio Antônio Lemos, e também no Boulevard Gastronomia, onde haverá atrações musicais nos dois dias.

No sábado, 13, o público confere, a partir das 18h, a apresentação do grupo Tambores Encantados. A banda de música regional apresenta músicas autorais e inéditas, além de sucessos do carimbó, do brega e de outros gêneros musicais dos estados da Amazônia, como boi-bumbá, lundu marajoara, marabaixo, retumbão, mazurca e beiradão.

Em seguida sobe ao palco, o Rapper Gaav, o mais novo nome no cenário do rap nacional. Paraense de coração, o artista iniciou sua carreira artística com 14 anos, como modelo, mas resolveu seguir a carreira das rimas, inspirado no dia a dia das periferias. A programação encerra com a apresentação do projeto lambada Social Clube, que surgiu ano passado com objetivo de democratizar o acesso do público às performances musicais de lambada, guitarrada, brega e gêneros com influências caribenhas.

Já no domingo, 14, a programação é uma grande roda de samba, reunindo alguns dos principais nome do gênero em nossa cidade, como Arthur Espíndola, Fábio Moreno, Cris da Fé e Brenda Moraes.

Mabe de portas abertas

Com a entrega na sexta-feira 12, do histórico Palácio Antônio Lemos, na Praça Dom Pedro II, o qual agora não só abrigará a sede da Prefeitura de Belém, mas também o Museu de Arte de Belém (Mabe), os belenenses contam com mais um espaço cultural.

Neste domingo, excepcionalmente, o Mabe estará aberto das 9h às 13h para visitação, voltando a funcionar normalmente, durante a semana, de terça a sexta-feira, das 9h30 às 16h30. Após o carnaval, outras ações de acesso ao público também começam a ser implementadas, como o funcionamento do educativo e as visitas guiadas.

No museu estão abertas duas exposições temporárias. Na Sala Antonieta Santos Feio, a exposição “Belém no Acervo do Mabe”, que inspirada no poema de João de Jesus Paes Loureiro, reúne obras de artistas como Paolo Ricci e de Antar Rohit e da própria Antonieta Santos Feio, como “A vendedora de Tacacá”, de 1937, uma das primeiras a integrar a coleção do Mabe.

A segunda exposição é a “Arte na Obra”, com fotografias, painéis e vídeo que revelam parte do trabalho primoroso de restauro e obra de reforma realizados por dezenas de profissionais. Chega a impressionar as imagem do Palácio antes da reforma e do estado em que ele se encontrava até 2021, quando iniciou a reforma.

A ostra é também homenagem a todos os que contribuiram para tornar possível a reabertura do palácio Antônio Lemos. Já na parte superior do museu, o público confere as obras mais antigas e históricas desse acervo que reúne quase 2 mil peças e é um dos mais importantes do Brasil.

Serviço

Palácio Antônio Lemos/ MABE – Localizado na praça D. Pedro II, aberto neste domingo, das 9h às 13h.

Boulevard da Gastronomia – Fica na Boulervard Castilhos França, com programação sábado, 13, e domingo, 14, às 18h. Tudo gratuito ao público.

Texto: Luciana Medeiros

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação