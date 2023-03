Prefeitura oferece serviços sociais para garantir direitos e cidadania aos moradores do Mangueirão e Bengui

A Prefeitura de Belém realizou a Ação Belém Cidadã na manhã deste sábado, 11. Os bairros do Mangueirão e Bengui receberam a programação integrada das secretarias municipais, que ofereceu serviços de emissão de documentos, cadastros em programas sociais do município e orientações.

O prédio da Escola Municipal Walter Leite, localizada na travessa Quatro, ficou lotada com a presença da comunidade, que se divertiu, cuidou da saúde e ainda teve acesso a vários documentos. Mais de 300 servidores municipais atuaram na ação, que reuniu mais de 20 órgãos do município, levando aproximadamente 80 serviços.

Orientação e cadastro no Programa Terra da Gente; área de lazer; oficinas; emissão de documentos, como guia do IPTU, RG e carteira de trabalho; acolhimento psicossocial; e cadastro nos programas Minha Casa, Minha Vida e Bora Belém foram alguns dos serviços oferecidos na ação.

A estudante do curso de pedagogia Karlena Nascimento, de 32 anos, é moradora do bairro do Mangueirão e aproveitou a oportunidade para emitir o passe fácil. “Preciso da minha carteirinha por questão financeira. Vim tirar minha segunda via, já que fui furtada. Eu achei muito importante a Prefeitura vir até a comunidade, a escola está lotada e nós moradores só ganhamos com isso”, comentou.

Saúde – Serviços de saúde também foram oferecidos à população, como aferição da pressão arterial, aplicação de vacinas contra a covid-19 e gripe, além de exames. A comerciante Francisca Barbosa, de 54 anos, aproveitou para fazer o exame preventivo do colo de útero e elogiou a iniciativa voltada à população.

“Consegui fazer meu exame. Faço ele anualmente, pois tenho medo de câncer de útero. Achei muito bom ter esse trailer da saúde, não demorou muito a espera e logo consegui fazer. Ainda resolvi outras situações aqui, como o castrado do Minha Casa, Minha Vida”, explicou.

Entrega – Durante a ação, a Prefeitura de Belém entregou mais de 32 títulos de propriedade para os moradores do conjunto Jardim Liberdade, do bairro do Bengui. “Espero há 30 anos pelo título da minha casa. Fiquei super emocionada, pois foi muita luta para ter esse documento e graças a Prefeitura eu consegui”, comemorou Ângela Padilha, de 56 anos.

O objetivo da Prefeitura de Belém é realizar a Ação Belém Cidadã duas vezes ao mês. A próxima programação está marcada para o bairro do Jurunas. “Reunimos diversas secretarias para levar todos os serviços possíveis. É uma atividade grande, a Prefeitura vai até à população, para facilitar o acesso e a nossa ideia é fazer duas por mês”, comentou Marcos Silva, da coordenação do programa “Tá Selado”.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira/Ag Belém