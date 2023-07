Prefeitura participa da Marcha das Mulheres Negras de Belém

As mulheres negras tomaram as ruas de Belém outra vez, para celebrar a 8ª marcha em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, lembrado nesta terça-feira, 25.

A Prefeitura de Belém que, desde o início da atual gestão em 2021, vem desenvolvendo políticas públicas para garantir os direitos das mulheres, participou da manifestação por meio da Coordenadoria Antirracista (Coant) e da Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel).

Com o tema “Sabença das Mulheres Negras com Autonomia e Afetos na Amazônia”, a marcha saiu da Associação Afro-Religiosa e Cultural Morada de Oxóssi, no bairro do Jurunas, com destino ao Portal da Amazônia.

Segundo Flávia Ribeiro, jornalista e uma das organizadoras do evento, “a marcha faz parte da estratégia das mulheres negras para dar visibilidade às suas pautas. É quando um grupo, que é colocado à margem da sociedade, ocupa o centro das ruas e dos debates, adotando seus corpos, conhecimentos e memória como instrumento de luta”.

De acordo com a titular da Coordenadoria Antirracista de Belém, Elza Rodrigues, “a luta das mulheres negras é ancestral e reforça o papel protagonista que essas mulheres têm na construção de uma sociedade mais democrática participativa e justa, que tem contribuído de forma concreta no avanço da luta antirracista no Brasil. É fundamental a criação de políticas públicas que fortaleçam a participação dessas mulheres nos espaços de poder”.

Para a coordenadora em exercício da Combel, Rose Reis, a marcha das mulheres negras reafirma a luta por um mundo mais equânime e justo bem como reafirma o enfrentamento ao racismo e a crença na construção de um modelo civilizatório humano, fraterno e solidário. “A luta por uma sociedade multirracial e pluricultural, contra a violência, racismo e pelo bem viver de todas as mulheres”, completa Rose Reis.

Na data 25 de julho, instituída pela Lei 12.987/2014, nacionalmente também se comemora o Dia da Mulher Negra e de Tereza de Benguela, que foi uma líder do quilombo Quariterê (MT), e viveu no século XVIII.

Além da participação no evento, a Prefeitura de Belém apoia diariamente as ações de políticas públicas voltadas para as mulheres negras em Belém.

Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: Ryssa Tomé/Comus