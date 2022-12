Prefeitura presta assistência à vizinhança do galpão incendiado na véspera do Natal

A Prefeitura de Belém, por meio da Comissão de Defesa Civil Municipal, retornou na manhã desta segunda-feira, 26, à área afetada por um incêndio ocorrido em um prédio comercial, na noite do último dia 24. Além do corpo de engenharia civil, a equipe de serviço social do órgão esteve no local para realizar o levantamento dos impactos sociais e orientar a vizinhança do galpão incendiado, na avenida Augusto Montenegro.

Nove imóveis localizados na rua paralela ao local do sinistro passaram por vistorias técnicas realizadas pela Defesa Civil, que prevê a entrega do relatório do serviço para a próxima terça-feira, 27. No momento, o que pode ser adiantado é que nenhum deles teve sua estrutura abalada pelo fogo. Alguns, porém, tiveram danos em telhas e utensílios domésticos.

O documento será entregue aos proprietários dos imóveis. Entre eles, a dona de casa, Izaltina Pimentel, de 43 anos. “Fiquei com medo do fogo atingir minha casa e coloquei pra fora tudo que consegui carregar. Algumas telhas foram perdidas, mas graças a Deus, ninguém ficou ferido”.

Ela e a família não estavam em casa no momento que o fogo começou, mas ao ser avisada do risco retornou para o local acompanhada do marido e de seus quatro filhos.

Riscos – A Prefeitura de Belém acompanha desde as primeiras horas de domingo, 25, o trabalho de contenção de incêndio iniciado na noite do dia 24, no imóvel comercial localizado na avenida Augusto Montenegro.

Na manhã do dia 25, o corpo de engenharia da Defesa Civil de Belém esteve no local e orientou o representante da empresa a fazer isolamento da área para minimizar riscos, porém a vistoria técnica no imóvel não pode ser realizada, uma vez que a área ainda não foi liberada pelo Corpo de Bombeiros, responsável pela extinção das chamas e emissão de laudo que deve indicar a causa do sinistro.

Caso algum imóvel apresente abalos em decorrência do incêndio, o proprietário poderá solicitar vistoria da Defesa Civil de Belém por meio do site do órgão ou presencialmente, localizado na avenida Pedro Miranda s/n, no 1° andar do prédio da Aldeia Cabana, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. A Defesa Civil de Belém realiza a vistoria técnica em imóveis, porém não executa obras nem concede benefícios.

Texto: Aycha Nunes

Fonte: Agência Belém/Foto: Aycha Nunes/Defesa Civil de Belém