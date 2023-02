Prefeitura presta assistência às famílias atingidas por incêndio no Guamá

Na manhã deste sábado, 11 , a Prefeitura de Belém, por meio da Comissão Municipal de Defesa Civil, esteve na Passagem Joana D’arc, no bairro do Guamá, para realizar vistoria em dois imóveis atingidos por um incêndio ocorrido no final da noite desta sexta-feira,10. Em um deles, moravam duas famílias.

Ao todo, sete pessoas foram impactadas pelo sinistro e estão desabrigadas, entre elas uma criança de 1 ano e 7 meses. José Ramos, 58 anos, um dos proprietários dos imóveis atingidos teve queimaduras de segundo grau no braço direito e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, responsável também pela perícia que deve indicar a causa do incêndio.

Relatório – A análise dos imóveis resultará em relatório técnico, produzido pelo engenheiro civil da Comissão, que será entregue aos proprietários dos bens.

O documento é um dos requisitos para a inscrição das famílias afetadas nos programas de assistência social mantidos pela Prefeitura de Belém e pelo Governo do Pará.

A assistente social da Comissão também esteve presente. Ela orientou as vítimas sobre as formas de acesso às redes de proteção e assistência social e articulou com a Fundação Papa João XXIII (Funpapa), órgão de assistência social do município.

Texto: Aycha Nunes

Fonte: Agência Belém/Foto: Erison Jr/Defesa Civil de Belém