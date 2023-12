Prefeitura promove acessibilidade na Praça da Bíblia com entrega de plataforma elevatória

A plataforma elevatória garante a inclusão de pessoas com deficiência na Praça da Bíblia.

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da SESAN, entregou nesta terça-feira (05), Dia Nacional da Acessibilidade, uma plataforma elevatória na Praça da Bíblia. O equipamento promove a inclusão de pessoas com deficiência no espaço Solarium, reforçando o respeito e compromisso da Prefeitura com o cidadão.

“Hoje, estamos fazendo uma entrega muito importante para nós, que mostra o carinho e atenção que a nossa gestão tem com as pessoas. Na semana passada, entregamos uma obra estruturante, um cartão postal para a cidade. Hoje, estamos entregando um elevador na Praça da Bíblia, que vai dar acesso ao Solarium desse espaço. Isso permitirá que pessoas com algum grau de deficiência possam contemplar também esse lindo espaço aqui da cidade”, disse o prefeito Dr. Daniel Santos.

A plataforma elevatória é um importante equipamento no espaço de lazer da Praça da Bíblia, pois garante o acesso de pessoas com deficiência a uma vista privilegiada de toda a praça. Para cadeirantes, a plataforma é essencial para aproveitar o espaço com conforto e segurança.

Foto: Grupo Marajoara

“ É com grande felicidade que recebemos esse presente hoje, através da prefeitura de Ananindeua. O elevador da Praça da Bíblia é um local adaptado dentro da nossa cidade que comemora o Dia Nacional da Acessibilidade. Para nós, é um presente que vamos cuidar com muito carinho, pode ter certeza disso”, ressaltou o dançarino e cadeirante, Elielson Silva.

Foto: Ricardo Amanajás

Criação do grupo de trabalho

Apesar dos avanços, a Prefeitura reconhece os desafios à frente e tem atuado junto ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência para que mais barreiras sejam derrubadas, permitindo a todos o direito básico de ir e vir, com autonomia e segurança.

No dia 08 de novembro de 2023, a Prefeitura de Ananindeua, por meio do Decreto nº 1.501/2023, criou o Grupo de Trabalho em Acessibilidade e Inclusão. O GT tem como finalidade promover a discussão, planejamento, execução de políticas públicas e ações conjuntas voltadas ao tratamento, acompanhamento e integração de pessoas que necessitam de acessibilidade e inclusão.

O GT será presidido e coordenado por um representante da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). O grupo também terá representantes do Gabinete do Prefeito, da Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB), da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (SEMCAT), da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ), da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SEMUTRAN), da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SESDS), da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMUPA), da Secretaria Municipal de gestão de Governo (SEGOV), da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), da Secretaria Municipal de Cultura (SECULT), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), da Secretário Municipal de Saneamento e Infraestrutura (SESAN), do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua (IPMA), da Câmara Municipal de Ananindeua (CMA) e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará (OAB-PA).

Foto: RICARDO AMANAJÁS