Prefeitura promove ações de educação ambiental no fim de semana

Você sabe o que é coleta seletiva? Você sabe em quais locais pode descartar os resíduos sólidos? Essas foram algumas das perguntas e orientações feitas pelo Grupo de Trabalho de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Saneamento (GTEA) às pessoas que transitavam, neste sábado, 17, no trapiche da praça Princesa Isabel, no bairro da Condor, na orla de Icoaraci e nas Ilhas de Cotijuba, Mosqueiro e Outeiro.

No fim de semana dedicado às ações de educação ambiental, com o propósito de sensibilizar os veranistas sobre o descarte correto de resíduos sólidos,a equipe de quase 100 pessoas entre voluntários, bombeiro civil e servidores do GTEA/Sesan orientava a população.

‘Nosso trabalho aqui é conversar, conscientizando a comunidade que vai passear na ilha do combu, ilha Grande, Murucutu e Periquitaquara, para não jogar o seu resíduo dentro no rio e também o que consumir colocar dentro do saco plástico, guardar e, quando chegar aqui, levar para a sua casa ou deixar no local adequado. Belém e suas ilhas merecem esse zelo. Isso aqui é uma riqueza nossa”, explicou uma das coordenadoras do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental , Odair Ferreira Matos.

Para Juliana Ferrão, moradora de Ananindeua, que estava a passeio com a família na orla de Icoaraci, neste sábado, 17, essas iniciativas devem ser realizadas para “conservar aquilo que é um patrimônio, para que outras pessoas, para as crianças que vão crescer visitantes, elas tenham um ambiente bem agradável e limpo”, comentou.

A separação e o descarte adequado do lixo além de cuidar do meio ambiente incentiva os trabalhadores das cooperativas que muitas vezes dependem, exclusivamente, do recolhimento de material reciclável. À respeito das cooperativas, a Secretaria de Saneamento tem parceria com 12 cooperativas localizadas em diversos bairros de Belém. Veja aqui as cooperativas

O membro do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental, Mauro Ribeiro, ressalta o benefício social do descarte correto do resíduo sólido. “Todo nosso trabalho é sensibilizar a população, para fazer o correto descarte separando o úmido do seco. Justamente o seco que gera reciclagem e renda para os catadores. E o úmido é o que vai para o destino final”, explicou.

Programação – A programação continua neste domingo, 18, em parceria com as cooperativas de catadores em Mosqueiro, nas praias do Chapéu Virado e Farol, às 9hs; em Cotijuba, na praia do Farol, às 9h; em Outeiro na praia Grande, às 9h; no trapiche da Praça Princesa Izabel, bairro Condor, em Belém (travessia para ilha do Combu), às 9h.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa