Prefeitura promove ações de prevenção e conscientização no Dezembro Vermelho

A Prefeitura de Belém integra a grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). A programação do Dezembro Vermelho se inicia nesta quinta-feira, 1°, Dia Mundial de Luta contra a Aids, em diversos espaços, com ações de sensibilização, serviços de saúde e programação cultural.

No dia 1°, desde às 7h, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Rayssa Gorbachoff tem o dia D da prevenção. Durante toda a manhã, até meio-dia, e também no horário das 13h às 17h, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), em parceria com a organização não governamental (ONG) Arte pela Vida, oferece uma série de serviços, como vacinação contra hepatite B, HPV e covid-19 e testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites Be C.

No mesmo dia, será feito no CTA atendimento em Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e Pós-Exposição (PEP), atendimento farmacêutico e médico (clínico geral), teste de glicemia, auriculoterapia e roda de conversa.

O público também poderá participar de rodas de conversa e de uma feirinha, integrante da programação cultural. O CTA Belém fica localizado na travessa Rui Barbosa, 1.059, em Nazaré.

Ainda no dia 1° de dezembro, no horário de 8h ao meio-dia, a Sesma promove, no Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas (Casa Dia), uma programação especial de acolhimento de usuários e a Blitz da Prevenção. O Casa Dia fica na avenida Pedro Álvares Cabral, 3.371, Sacramenta.

No mesmo dia, no horário das 11h às 15h, haverá ações de testagem para as ISTs no Shopping João Alfredo (rua Conselheiro João Alfredo, 236, Campina). Essa programação ocorre em parceria entre o Centro de Compras João Alfredo, Laboratório de Virologia da Universidade Federal do Pará (UFPA) e Grupo IST na Amazônia, com apoio da Sesma no fornecimento de testes rápidos para ISTs.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital integram a programação do dia 1°, intensificando as testagens rápidas para as ISTs, em dois horários: das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h.

A programação do Dezembro Vermelho continua no dia 3, no horário das 10h às 16h, com ação de testagem para ISTs no shopping Bosque Grão-Pará (avenida Centenário, 1.052, Mangueirão), uma parceria entre o shopping, Laboratório de Virologia da Universidade Federal do Pará (UFPA) e Grupo IST na Amazônia, com apoio da Sesma no fornecimento de testes rápidos para ISTs.

