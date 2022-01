Prefeitura promove capacitação e investe no pequeno empreendedor

O ano de 2021 foi desafiador para a economia da capital. Diante do caos pandêmico, instalado no Brasil, a Prefeitura Municipal de Belém se destacou com a aceleração da vacina, contribuindo principalmente para a retomada econômica formal e informal.

Como parte do processo de recuperação financeira, a Secretaria Municipal de Economia (Secon) realizou cursos de capacitação aos pequenos agricultores rurais, investiu no ordenamento de feiras e mercados municipais e ainda prestou apoio às feiras itinerantes da capital.

Entre os cursos de capacitação realizados pela Secon em 2021 estão o de piscicultura (criação de peixes), hortaliças e administração rural. “A capacitação foi ofertada aos pequenos produtores da agricultura familiar na ilha de Cotijuba, com o objetivo de preparar esses trabalhadores e trabalhadoras para novas culturas que gerem rendimento e subsistência, com foco no desenvolvimento sustentável”, destacou o Secretário de Economia, Apolônio Brasileiro.

“Este curso nos trouxe muito conhecimento e muita força de vontade, porque agora nós sabemos que vamos trabalhar no rumo certo”, disse o senhor Francisco Gomes da Silva, 66 anos, mais conhecido como “Seu Poti”, que trabalha com agricultura familiar em uma comunidade de Cotijuba.

Feiras – Além dos incentivos de assessoria rural, a Secon apoiou feiras itinerantes para ajudar na comercialização desses produtos, como a I Feira do Produtor Rural da Agricultura Familiar em Mosqueiro, que ocorreu no mês de julho na ilha, considerado o melhor período para as vendas.

Dona Oneide Bitencourt Santana, de 72 anos, é uma das agricultoras que participam da feira com a venda de plantas ornamentais. A produtora familiar do Movimento Sem Terra (MST), localizado no assentamento Mártires de Abril, revelou que “ficou bem melhor comercializar de forma organizada e com essa barraca nova dá para expor melhor as plantinhas”.

Já na capital, a Secretaria Municipal de Economia esteve presente também I Feira do Pescado Delivery, Feira de Mulheres Pretas, Donas de Si, Feira Lutero Musical, Feira das Pretas, Feira na Atividade do Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, Ecofeira Permanente do Horto Municipal, Feira na Festa da Chiquita, Feira na Atividade da Assembleia Geral de Consagração de Ministros, Feira no XXVII Aniversário do Bairro Curió-Utinga e Feira de Economia Solidária Cultural.

Para Apolônio, “a participação da Secon nessas atividades foi fundamental para dar suporte com os equipamentos para a comercialização, já que grande parte desses trabalhadores e trabalhadoras não possuem estrutura para recomeçar”.

Ordenamentos e entregas – O ano de 2021 também foi marcado por ações antes esquecidas pelas gestões anteriores. O Complexo do Ver-o-Peso, nosso cartão postal, passou a ter lavagens e ordenamentos contínuos, com o apoio das secretarias municipais de Saneamento (Sesan) e Urbanismo (Seurb) e da Guarda Municipal de Belém (GMB) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Para fortalecer ainda mais as vendas dos feirantes, a Prefeitura de Belém e Governo do Estado entregaram freezes, fogões, balanças, facas e diversos materiais de uso diário para os trabalhadores das feiras do Ver-o-Peso, Jurunas, Cremação, Guamá, Pedreira e feira da 25.

Texto: Roberta Corrêa

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom