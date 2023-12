Prefeitura promove corrida de rua na Orla de Ananindeua

A Prefeitura de Ananindeua por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ) irá realizar no último dia do ano (31), a corrida de rua na Orla de Ananindeua com percurso de 5k e com concentração às 06h.

O objetivo da corrida é convidar toda a população a apreciar a beleza local do ponto turístico da cidade e ainda confraternizar com a praticar do esporte de rua considerado democrático.

Para participar, não será necessário realizar inscrição e todos os participantes ganharão camisa da corrida do dia do evento na Orla de Ananindeua. A saída será às 6h30.

PROGRAMAÇÃO:

CORRIDA DA ORLA

Percurso: 5K

Dia: 31 (domingo)

Local: Orla de Ananindeua

Horário da concentração: 6h

Horário de saída: 6h30

Fonte: Ananews/Foto: Leandro Santana