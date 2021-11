Prefeitura promove lavagem, programação cultural e segurança na Feira do Açaí

Uma grande ação da Prefeitura de Belém foi iniciada na tarde desta sexta-feira, 5, na Feira do Açaí, no centro histórico de Belém. A megaoperação envolve diversas secretarias municipias, que levaram serviços de limpeza, ordenamento, saúde, revitalização da iluminação pública e programação cultural.

O objetivo da iniciativa é revitalizar e reorganizar o espaço, que é considerado o maior entreposto de comercialização do açaí, com a média de 205 toneladas por dia, o que representa 81,67% de toda a oferta do produto in natura de Belém.

“Estamos cuidando do nosso espaço. É aqui que começa a história de Belém. A Guarda Municipal vai montar uma equipe de ronda especial para o turismo, que vai atuar em toda essa área. Em breve, a nossa intenção é fazer uma intervenção maior nesta área, com programação cultural continuamente”, informou o vice-prefeito de Belém, Edilson Moura.

Acão conjunta

Mais de 60 agentes de limpeza da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) iniciaram o serviços de lavagem e varrição da Feira do Açaí. A iluminação do espaço também está sendo revitalizada pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) com a troca das lâmpadas e refletores, serviço que já vinha sendo realizado.

Atuando há 32 anos no espaço como vendedora de refeição, a comerciante Luciene Brito, de 47 anos, espera um Feira do Açaí mais limpa e organizada. “Eu espero ver esse local bonito para as pessoas visitarem. A limpeza tem que ser constante. Acheia linda a iluminação que fizeram”.

Segurança – A ação da Prefeitura de Belém também visa levar mais segurança e tranquilidade aos frequentadores da Feira do Açaí e do Centro Histórico, por isso a Guarda Municipal lançou um patrulhamento diferenciado chamado de Ronda Preventiva no Centro Histórico.

O patrulhamento vai atender 21 pontos, como praças, palácios, igrejas entre outros imóveis e espaços da área. A ação ocorrerá diariamente, em horários considerados estratégicos e será realizada com a utilização de viaturas e motocicletas.

Para a comerciante Rosário Braga, de 49 anos, a segurança vai trazer um novo ambiente. “A segurança aqui tem que ser todo dia. Nós, comerciantes e o freguês precisamos ver a Guarda Municipal. Fico feliz por olharem para a Feira do Açaí”, comentou.

Os servicos municipais seguirão de forma contínua no espaço, com o recadastramento dos mais de 98 permissionários que trabalham na feira, que será realizado pela Secretaria Municipal de Economia (Secon).

Também haverá atendimento à população em situação de rua pelo Consultório na Rua da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e Fundação Papa João XXIII (Funpapa), além do apoio da Fundação Cultural de Belém no trabalho de recuperação do Centro Histórico.

“Essa ação integrada visa recuperar a Feira do Açaí. Vamos conversar com a Universidade Federal do Pará sobre uns imóveis que têm aqui, mas já será iniciada a recuperação dos paralelepípedos da rua que dá acesso à feira”, informou o secretário de Planejamento e Gestão, Cláudio Puty.

Texto: Victor Miranda

Foto:Marcos Barbosa -COMUS