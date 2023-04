Prefeitura promove mais um “Dia D de Doações” da Defesa Civil nesta quarta, 26

A Prefeitura de Belém, por meio da Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém, promove nesta quarta-feira, 26, mais uma edição do “Dia D de Doações”, ação social que consiste na entrega de brinquedos, roupas e calçados adultos e infantis para a comunidade.

São peças novas e usadas, todas em bom estado de conservação, arrecadadas durante campanhas ou entregues diretamente na sede da Defesa Civil Municipal.

Os itens estarão disponíves das 9h às 13h, na sede do órgão, localizado no prédio da Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira. O público-alvo são pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para beneficiar o maior número possível de famílias, haverá limite de dez peças por pessoa.

A diarista Raimunda Monteiro, 52, que mora no bairro da Cremação aproveitou a campanha na sede da Defesa Civil de Belém para escolher peças de roupa para ela e para alguns vizinhos que não puderam estar presentes.

“Uma vizinha, minha amiga, me falou da campanha, eu fiquei interessada e vim aproveitar, pois é muito bom para pessoas que não tem condições de comprar peças.

O “Dia D de Doações” é realizado toda última quarta-feira do mês pela Prefeitura de Belém, por meio da Defesa Civil Municipal.

*Texto com informações de Paulo Ferreira (Ascom Defesa Civil)

Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: Paulo Ferreira/Ascom/Defesa Civil