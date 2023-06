Prefeitura promove mais uma etapa da campanha de vacinação antirrábica

A professora Eliane da Conceição esperou a filha, a estudante Mariana da Conceição, sair da prova de inglês para as duas levarem a gatinha Marie à Praça Amazonas, no Jurunas, onde, neste sábado, 17, a Prefeitura de Belém promove mais uma etapa da campanha de vacinação antirrábica. “É uma forma de ensiná-la a ter responsabilidade com o próprio animal”, ensinou a mãe.

Como Eliane, muitos donos de cães e gatos compareceram ao posto de vacinação montado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) na Praça Amazonas para imunizar contra o vírus da raiva. “Além da Marie, trouxemos nosso outro gato, o Boris, e duas cadelas, a Jolie e a Katy. Tivemos em casa um animal que morreu de cinomose. Foi um sofrimento. Não quero mais que nenhum dos meus bichinhos corra o risco de adoecer de novo”, contou Eliane.

Gratuita e perto de casa

O cuidado com a saúde de um ser tão querido é compartilhado pela universitária Vitória Brandão. Ela levou as cadelas Manu e Babi para tomarem a vacina antirrábica na manhã deste sábado. “Sempre mantenho as vacinas delas em dia, e para mim essa ação é muito boa, fornece o serviço gratuitamente, e perto de casa. E ainda somos sempre muito bem atendidos pela equipe”, aprovou Vitória.

Para a administradora Daniela do Nascimento, a facilidade de imunizar o bicho de estimação de graça e próximo de casa é mesmo a maior vantagem da ação da Prefeitura. Consciente, ela também defende o cuidado como forma de proteger não só seu bicho, mas a si mesma e aos outros. “A vacina evita a doença neles e também nos deixa mais seguros. Estava esperando esse dia da vacinação”, comentou.

Cobertura

Numa forma de descentralizar o serviço e levar o atendimento a toda a Belém, a campanha de vacinação antirrábica da Prefeitura é promovida por distritos. Dando continuidade à ação iniciada no último dia 3, foram atendidos, neste sábado, em 40 pontos de vacinação, os bairros de Canudos, Terra Firme, Guamá, Condor, Cremação e Jurunas. Cerca de 200 profissionais participam da ação.

A expectativa é vacinar cerca de 39 mil animais até as 16h deste sábado. A vacina antirrábica é indicada para cães e gatos que tenham a partir de 3 anos de idade. “O objetivo é proteger os animais contra a doença, evitando a circulação do vírus rábico urbano e protegendo os tutores e a população em geral”, explicou o diretor do Departamento de Vigilância à Saúde (DEVS), Eder Santiago.

Próxima campanha será em Icoaraci

A campanha de vacinação antirrábica continua no próximo sábado, 24, no distrito de Icoaraci. “Vamos percorrer toda a cidade, inclusive a região das ilhas. As pessoas não precisam se deslocar do seu bairro para vacinar seus animais, pois toda a Belém será coberta”, garantiu o diretor, informando que a campanha terá uma pausa em julho e voltará em agosto.

Prevenção

Devem ser vacinados animais domésticos caninos e felinos a partir de três meses de vida, saudáveis e fêmeas não prenhes. A raiva é uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus presente na saliva e secreções do animal infectado, principalmente pela mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura e/ou lambedura.

A doença apresenta letalidade de 100% e alto custo na assistência preventiva às pessoas expostas ao risco de adoecer e morrer. Apesar de ser conhecida desde a Antiguidade, continua sendo um problema de saúde pública. Belém não registra casos de raiva humana desde o ano de 1984.

(Com informações de Edielson Shinohara)

Texto: Luiz Carlos Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Edielson Shinohara