Prefeitura promove “Vacinaço contra a Gripe” na Praça da República neste domingo, 11

Como parte da campanha de vacinação contra a gripe que já está disponível para todas as pessoas acima de 6 meses de idade, em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) vai fazer um “Vacinaço” na Praça da República, neste domingo, 11. A vacinação na praça acontece das 8h às 13h, ao lado do Theatro da Paz.



Para se vacinar as pessoas precisam apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência de Belém. O cartão SUS é opcional.



A abertura da estratégia para o público em geral ocorre após recomendação do Ministério da Saúde devido à baixa adesão à campanha de vacinação registrada em todo o país.



A vacina contra gripe reduz complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da gripe. Quem tomou vacina da Covid-19 deve aguardar um intervalo de 14 dias. Já quem teve covid ou síndrome gripal deve esperar 30 dias para tomar a vacina da gripe.



Quem perder o “Vacinaço” na Praça pode buscar a imunização contra influenza (H1N1) de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 9h às 17h, em 57 salas de imunização da rede municipal da capital.

Texto: Danielly Gomes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira