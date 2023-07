Prefeitura proporciona esporte e lazer em diferentes bairros de Mosqueiro

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), proporcionou diversão às crianças de Mosqueiro neste quarto final de semana das férias escolares. Com o projeto “Brinca Belém”, os pequenos tiveram acesso a brincadeiras lúdicas, brinquedos infláveis e esportes como futebol e basquete, em dois bairros da Ilha.

Na tarde deste sábado, 22, a programação do “Brinca Belém” aconteceu na Baía do Sol, atraindo várias crianças. Gabriele Silva, 26 anos, levou a filha Lara, 2 anos: “É bem interessante para as crianças, bem animado. Ja havíamos vindo no início do mês, com o ‘Brinca Belém’ do dia do aniversário de Mosqueiro, e eu quis trazer minha filha novamente”, disse a mãe.

Na sexta-feira à tarde, o “Brinca Belém” ocorreu no bairro Maracajá. A manicure Adriana Lobato, 41 anos, levou o pequeno Lucas, 8 anos, para a alegre algazarra do programa. “Prefeitura e Sejel estão de parabéns pela preocupação em proporcionar lazer e acessibilidade. Meu filho tem paralisia cerebral e, na mesma sexta-feira, pôde se divertir com o ‘Banho acessível’, e agora com as brincadeiras desta programação“, destacou a mãe.

Lazer e Acessibilidade

O “Banho Acessível”, ao qual a mãe de Lucas se referiu, foi mais uma ação proporcionada pela Prefeitura de Belém, por meio da Sejel, no final da semana, em Mosqueiro. Na sexta-feira de manhã, 20 PCDs, pessoas com deficiência, puderam usufruir de um emocionante banho na praia do Farol. Usando cadeiras anfíbias, adaptadas para uso na terra e água, os banhistas contaram com o apoio e afetividade de profissionais da Sejel.

Tamo Junto no Verão

O “Banho Acessível” e o “Brinca Belém’, que aconteceram neste final de semana, em Mosqueiro, fazem parte da programação do Tamo Junto no Verão, da Prefeitura de Belém. Durante o mês de julho, houve edições do “Brinca Belém” em Mosqueiro, Belém e Cotijuba.

Com uma arena esportiva, montada na praia do Farol, a Prefeitura, via Sejel, ofereceu uma vasta programação durante as férias, em Mosqueiro. Houve aulas de ritmos, ginástica, hidroginástica, treino funcional, futebol masculino e feminino, voleibol, futvôlei, beach tennis, competições de rugby, pedal, atletismo e natação. “Com o Tamo Junto no Verão, reforçamos o nosso compromisso com a Prefeitura de democratizar o acesso ao esporte e ao lazer. Estamos muito felizes em ver o brilho nos olhos de cada pessoa beneficiada pelas ações e projetos”, destacou a secretária da Sejel, Carolina Quemel.

Texto: Syanne Neno

Fonte: Agência Belém/Foto: Syanne Neno/Sejel