Prefeitura prorroga até o dia 13 as inscrições para todos os editais da Lei Paulo Gustavo

Ao todo, são seis editais da Lei Paulo GUstavo do município de Belém com inscrição abertas, agora até o dia 13 de dezembro, e que atendem demandas dos segmentos culturais do audiovisual, múltipla linguagem e ainda uma premiação para mestres e mestras da cultura popular.

O regulamento e anexos dos editais prorrogados podem ser baixados do site da fundação (https://fumbel.belem.pa.gov.br/editais/paulo-gustavo-2023/), assim como um formulário específico de inscrição a ser preenchido, no qual também serão anexados todos os documentos descritos no ítem sobre documentação, em cada edital.

Presencial

O atendimento presencial também fica prorrogado até a data de encerramento das inscrições, no dia 13/12. Qualquer pessoa interessada em obter ajuda ou tirar novas dúvidas pode solicitar o agendamento de dia e hora por meio eletrônico, no site Fumbel.

Editais com inscrições até 13/12/2023

Edital 05: Formação e Qualificação no Audiovisual, Apoio a Cineclubes, Festivais e Mostras;

Edital 06: Múltiplas Linguagens;

Edital 07: Fomento ao Audiovisual – Produção Audiovisual;

Edital 08: Fomento ao Audiovisual – Apoio às Salas de Cinema;

Edital 09: Premiação para Agentes Culturais – Webfilmes;

Edital 010: Premiação para Mestres e Mestras.

A LPG

A Lei Paulo Gustavo foi aprovada em 2022 como medida de apoio ao setor cultural durante a pandemia da Covid-19, com recursos provenientes do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e do superávit do Fundo Nacional de Cultura (FNC). Belém recebeu cerca de R$ 12 milhões para premiações por meio de editais e chamadas públicas da LPG. Em Belém, a LPG é executada pela Prefeitura, via Fumbel.

Tira Dúvidas também via e-mails e/ou whatsapp

EDITAL 005/2023 – audiovisual.fumbel@fadesp.org.br (91)99138-6885 (whatsapp);

EDITAL 006/2023 – ecocriativa.fumbel@fadesp.org.br (91) 99320-2141(whatsapp);

EDITAL 007/2023 – longaecurta.fumbel@fadesp.org.br (91) 99310-6436 (whatsapp);

EDITAL 008/2023 – salasdecinema.fumbel@fadesp.org.br (91) 99203-3843 (whatsapp);

EDITAL 009/2023 – webfilmes.fumbel@fadesp.org.br (91) 91092103 (whatsapp);

EDITAL 010/2023 – mestresemestras.fumbel@fadesp.org.br (91) 992473362 (whatsapp);

Mais informações e agendamento eletrônico para atendimento presencial:

