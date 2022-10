Prefeitura realiza 8º ciclo do Acessuas Trabalho em Alter do Chão

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), através do Programa Acessuas Trabalho, iniciará amanhã, segunda-feira, 17, a partir das 14h, no Centro de Referência de Assistência Social – Cras Alter do Chão, o 8° ciclo de oficinas Acessuas Trabalho.



As oficinas têm como objetivo despertar, orientar e aproximar os usuários atendidos pela Política de Assistência Social ao mundo do trabalho, além de identificar e desenvolver suas habilidades, fortalecendo nos usuários a autoestima para que estes se reconheçam como agentes de transformação de sua própria trajetória pessoal e profissional.



A atividade, realizada no mês de outubro, visa entender 45 usuários dos serviços socioassistenciais em situação de vulnerabilidade social ou econômica, acompanhados e encaminhados pelo CRAS Alter do Chão, que passaram por atendimento individualizado. Estes usuários posteriormente serão encaminhados para oportunidade de qualificação.

Imagem: Reprodução