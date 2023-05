Prefeitura realiza ação cidadã no Centro comercial de Belém neste sábado, 20

A Prefeitura de Belém realiza neste sábado, 20, a partir das 8h, no calçadão da avenida Portugal, no bairro da Campina, mais uma edição da ação Belém Cidadã. O objetivo é oferecer aos comerciantes e ambulantes do centro comercial, assim como à população em geral, diversos serviços sociais.

Várias secretarias municipais estão envolvidas na ação para garantir testagem de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), cadastramento para castração de animais, vacinação de animais e humanos, cadastramento no CadÚnico e nos Programas Viver Belém e Bora Belém e emissão do cartão Passe Fácil estudantil, sênior e especial.

A ação Belém Cidadã deste sábado é a primeira intervenção, de uma série que está sendo planejada pela Prefeitura de Belém para o centro comercial da cidade, com o objetivo de organizar, formalizar e atrair público, no sentido de alcançar excelência de negócios do setor econômico na área.

Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Comus