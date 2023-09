Prefeitura realiza ação de limpeza e recuperação de vias em bairros mais afetados por temporal

A noite desta última sexta-feira, 22, foi marcada por uma forte chuva que atingiu grande parte do município de Santarém. Em alguns bairros, cujas obras de melhoria e implantação da malha asfáltica ainda não foram concluídas, houve registro de alagamento. Diante disso, o prefeito Nelio Aguiar junto com o secretário municipal de infraestrutura, engenheiro Daniel Simões, mobilizaram uma força tarefa para desobstruir drenagens e limpar algumas vias que ficaram tomadas pela lama. A Prefeitura de Santarém informa ainda que está com frentes de trabalho das Secretarias Municipais de Infraestrutura e Serviços Urbanos executando trabalhos em diversos pontos da cidade para recuperar e amenizar os estragos causados pelo forte temporal que atingiu o município na noite desta sexta-feira, 22. Também, desde a noite de ontem, a Coordenadoria de Defesa Civil está atendendo as famílias atingidas e monitora o cenário meteorológico.

“Sábado, nós já deslocamos os maquinários da Secretaria Municipal de Infraestrutura para fazer a limpeza, especialmente na Avenida Dom Frederico Costa com Aluízio Martins (bairro Maicá) e na Orquídea com a Girassol (Jardim Santarém). Pois são os dois pontos que estão em obras e ainda não estão funcionando as drenagens devido ainda estar em execução, e estamos mobilizados para que em breve as obras terminem e que as drenagens possam estar em pleno funcionamento,” disse Daniel Simões, secretário da Seminfra.

Ainda durante a madrugada, moradores relataram a falta de água devido ao temporal, e pela manhã carros tanques / carros-pipas, foram deslocados para atender a população.

A rede de drenagem tem sido implantada em mais de 95% das obras realizadas, desde o ano de 2017, até o presente momento. Obras que levam Santarém a ser a única cidade da região Oeste do Pará a ter mais de 100 km de drenagem profunda em toda extensão da área urbana.

SERVIÇOS URBANOS

Outra frente de trabalho mobilizada pela Prefeitura para enfrentar os transtornos causados pelo forte temporal, foi comandada pela Secretaria Muncipal de Serviços Urbanos (Semurb), que realizou a limpeza de ruas e desobstrução de canaletas e sistema de drenagem pluvial. A Semurb informa ainda que algumas atitudes que contribuem para evitar alagamentos como: Não jogar lixo e entulhos no sistema de drenagem pluvial, respeitar o horário que caminhão coletor passa em sua rua, manter-se informado sobre as previsões de chuvas intensas, realizar limpeza de calhas, ralos e sistema de drenagem de sua residência.

DEFESA CIVIL

A Coordenadoria de Defesa Civil monitorou e realizou o atendimento de várias famílias atingidas pela chuva. Houve casas alagadas em locais que estão recebendo obras. As equipes da Seminfra e Semurb estiveram no local e já executaram os serviços pertinentes ao caso. A Defesa Civil deve comunicar a Secretaria de Assistêncial para realizar atendimento às famílias atingidas. “Vamos continuar monitorando o cenário metereológico”, disse Darlison Maia, coordenador da Defesa Civil.

“ Ficamos sabendo ainda pela madrugada que moradores do Maicá e de outras localidades estavam sem água, e determinamos que todos os carros pipas fossem abastecidos para levar água à população,” frisou Nélio Aguiar, prefeito de Santarém.

Imagem: Agência Santarém