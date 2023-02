Prefeitura realiza ações integradas entre secretarias para garantir um Carnaval seguro

O Carnaval está de volta às ruas de Santarém e da vila balneária de Alter do Chão, após dois anos suspensos em virtude da pandemia de Covid-19. Para garantir a segurança e o lazer dos foliões, a Prefeitura de Santarém, por meio de ações integradas entre suas Secretarias e parceiros como Policia Miliar e Corpo de Bombeiros, definiu ações e serviços que serão disponibilizados no período de 18 a 21 de fevereiro.



A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) estabeleceu que os Conselhos Tutelares e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdca) estarão de sobreaviso, em plantão de escalas, a fim de assegurar a defesa e a proteção de crianças e de adolescentes. A determinação está em consonância com a Portaria nº 01 de 2023, publicada pela 5ª Vara Cível e Empresarial de Santarém da Justiça Estadual, que trata sobre o acesso e a permanência de crianças e adolescentes em locais e eventos no período carnavalesco.

SEGURANÇA NO TRÂNSITO

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) irá disponibilizar 65 agentes de trânsitos, divididos em turnos de serviços em Santarém e Alter do Chão para fiscalizar as principais vias. Com apoio logístico de quatro motos e quatro viaturas, a ação visa evitar a circulação de veículos e motoristas em situação irregular e prevenir acidentes.



Outro foco das ações, será o monitoramento do consumo de bebida alcoólica pelos condutores. Além da inspeção com etilômetros, a Divisão de Educação no Trânsito estará, desde a sexta-feira (17), com ações de blitz educativas em vários pontos da cidade, distribuindo materiais educativos abordando o tema “Se beber, não dirija”.

REFORÇO NA SAÚDE

Na área da Saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) irá contar uma base fixa na Praça do Çairé, com uma ambulância de suporte avançado. Os socorristas irão percorrer pontos estratégicos de eventuais casos de urgência, otimizando o tempo de atendimento. Além disso, darão apoio para o Cristoval e para a folia na Anysio Chaves, disponibilizando uma ambulância e três samuzeiros: enfermeiro, técnico e condutor, para cada ponto.



A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) irá disponibilizar 30 mil preservativos, gel lubrificante e materiais de apoio em pontos fixos e estratégicos da folia. A ação, realizada pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), por meio da Divisão Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis, visa prevenir o aumento das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e a conscientização sobre a gravidez indesejada por ocasião das festividades carnavalescas.



A Vigilância Sanitária terá um papel importante na prevenção de doenças transmitidas pela manipulação inadequada de alimentos (comidas e bebidas). Os fiscais do órgão irão percorrer os pontos de concentração popular, onde ocorrerão os eventos oficiais do carnaval, orientando os vendedores quanto ao trato e oferta dos produtos em boas condições higiênico-sanitárias.

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO

A fim de assegurar o bem-estar dos foliões, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb) vai intensificar o serviço de limpeza pública nos logradouros onde serão realizados os eventos do carnaval. O órgão será responsável também por manter o ordenamento dos vendedores ambulantes por da equipe de fiscalização.

FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÕES

Por meio da Portaria n° 372/2023, o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, facultou o ponto nas repartições públicas municipais nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro. Na quarta-feira de cinzas (22), o ponto será facultado até as 12h. Serão mantidos os serviços de mercados, feiras, limpeza pública, saúde – Pronto Socorro, Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e Centros de Saúde 24h – além da fiscalização de trânsito, serviços portuários e demais atividades consideradas essenciais.

TRANSPORTES COLETIVOS

Os foliões de Santarém poderão contar com linhas de ônibus especiais para os eventos do Carnaval. Para o Cristoval, haverá uma linha saindo da Arena Estadual do Oeste do Pará, que irá operar das 14h às 23h ou até que a demanda justifique. Haverá também ônibus para a Praça de Eventos Anysio Chaves, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, com início às 18h e término às 2h da manhã. Para Alter do Chão, a operação da linha se dará das 18h às 2h da manhã, nos dias 19 e 20 de fevereiro.

Confira a programação oficial do Carnaval 2023:

18/02

Local: Na Praça de Eventos

Hora: às 19h

Bandas: Som Tapajoara / Ricardão e Banda

19/02

Local: Praça do Çairé – Alter do Chão

Hora: às 18h

Bandas: Ricardão e Banda / Kely Mel de Banda

Local: Praça 7 de Setembro – Alter do Chão – Carnaval Cara limpa

Hora: às 19h

Bandas: Cintura Fina / Banda Rithimus

20/02

Local: , Praça do Çairé – Alter do Chão – Carnaval do Mela Mela

Hora: às 18h

Bandas: Izelon e Banda / Gui Estouradão

Local: Praça 7 de Setembro – Alter do chão – Cara Limpa

Hora: às 19h

Bandas: Carapanã Elétrico / Izelon e Banda

Local: Praça do Pescador – Av. Tapajós – Santarém – Carnavelhinho

Hora: 18h

21/02

Local: Praça de Eventos – Anysio Chaves – Santarém

Hora: às 19h

Bandas: Carapanã Elétrico / Banda Rithimus / Kelly Mel e Banda



Imagem: Agência Santarém