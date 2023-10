Prefeitura realiza Ecofeira Acessível com material produzido por pais e cuidadores de pessoas com deficiência

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), abriu, neste sábado 21, a Ecofeira Acessível, um evento organizado para venda de produtos diversos produzidos por pais e cuidadores de pessoas com deficiência. O evento pode ser visitado, até este domingo, 22, no Horto Municipal, no bairro Bairro Batista Campos, no horário de 9 horas até as 14 horas.

A Feira reúne artesanato, alimentos, doces e salgados e material educativo para crianças autistas. A maioria dos produtos foi produzida pelos próprios expositores.

Valdenice Mariana é responsável pela barraca da Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade. “Quem se dedica a cuidar de pessoas com deficiência não pode ter um emprego regular, devido à necessidade de adaptar seu tempo às necessidades da pessoa que precisa de cuidados, e esse tipo de vendas em feiras é uma forma flexível encontrada para complementar a renda”, explica.

Inclusão

Além de oferecer um espaço que permite a exposição e venda de produtos, a Ecofeira Acessível também é um momento para conversar com os visitantes sobre o papel fundamental que a sociedade tem na inclusão das pessoas com deficiência.

A cuidadora Regina do Carmo, visitante do Horto Municipal, foi ao local para contribuir com o evento. “Eu vim porque eu tenho uma pessoa especial em minha família e sei que é preciso dedicação total de quem se propõe a ser um cuidador de uma pessoa que tem necessidades especiais”.

A Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Ananindeua (Apaan), entidade que atente 170 famílias, que têm pessoas com algum tipo de deficiência, também mandou representantes para expor seus produtos na Ecofeira Acessível. O tesoureiro da entidade, Pedro Castro, disse que esse tipo de evento ajuda muito os pais ou cuidadores de pessoas especiais. “Pois, assim como eu, várias outras pessoas largaram seus empregos para se dedicar aos filhos especiais. Por isso, é elogiável esta iniciativa”.

Texto: Antonio Carlos

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação