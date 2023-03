Prefeitura realiza festa de aniversário do Ver-o-Peso e garante ampla reforma do espaço

A manhã desta segunda-feira, 27, iniciou com uma grande festa para marcar os 396 anos de fundação do Complexo do Ver-o-Peso pelos 396 anos, oficialmente lembrado pela Prefeitura de Belém. O espaço é um dos principais polos econômicos e turísticos da capital paraense e ao longo de sua história pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, também participou da programação e garantiu ampla revitalização do espaço, em um projeto arquitetônico do Complexo. Ele informou que, ainda pela manhã, seguiria para uma reunião para discutir o projeto de revitalização da maior feira a céu aberto da América Latina, o Ver-o-Peso.

O início da programação ocorreu com celebração litúrgica, com a bênção da imagem peregrina de Nossa Senhora de Belém, padroeira da cidade, acompanhada pela Banda de Música da Guarda Municipal, por feirantes e consumidores que vivem o cotidiano da feira.

“Sempre que venho a Belém tenho que passar pelo Ver-o-Peso. A minha relação com esse espaço é de amor e só desejo coisas boas para ele neste dia especial”, diz a moradora da ilha de Soure, no arquipélago do Marajó, Joana Quaresma, que acompanhou desde cedo a celebração litúrgica em comemoração ao aniversário do cartão-postal da cidade.

Há 23 anos trabalhando no Ver-o-Peso com a venda de camarão seco, José Guedes, é um dos 1.193 permissionários do complexo. “Que Deus abençoe grandemente o Ver-o-Peso, que emprega muitas pessoas e por toda a riqueza que representa para nossa cidade. E o parabenizo do fundo do meu coração”, enfatiza o feirante.

Logo após, a celebração o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou de um café da manhã com feirantes e lideranças do espaço.

Parabéns e distribuição de bolo envolveu população, feirantes e gestores

Dez metros de comprimento foi o tamanho do bolo de aniversário do Ver-o-Peso, recheado com doce de leite e goiabada, distribuído ao público presente no estacionamento da feira, depois de cantar o parabéns ao maior cartão-postal da cidade.

“Pelo bem de Belém, quer reforçar aqui no Ver-o-Peso que há um projeto conjunto para a revitalização do nosso grande mercado, que é nossa alma, centro de nossa cultura e gastronomia. Por ela, teremos um equipamento público de grande qualidade, para os feirantes, consumidores e também para os turistas”, informa o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Reforma do Ver-o-Peso

Após a programação festiva, o prefeito Edmilson Rodrigues reuniu em seu gabinete com a equipe da Coordenadoria de Projetos Especiais e da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), responsáveis por idealizar conjuntamente o projeto arquitetônico do Complexo, para discutir o projeto de revitalização da maior feira a céu aberto da América Latina, o Ver-o-Peso.

A iniciativa será possível porque parte do recurso de R$ 100 milhões garantidos pela Prefeitura de Belém, por meio de empréstimo junto à Caixa Econômica, tem a proposta de realizar a reforma total de todo o Complexo do Ver-o-Peso, composto pela Feira, Mercados de Peixe e Carne, Pedra do Peixe e a Feira do Açaí.

A previsão é que, até o final deste semestre, seja concluído o processo de licitação das obras, para que os serviços de revitalização do espaço comecem a partir do segundo semestre de 2023.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferrira/Ag Belém