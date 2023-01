Prefeitura realiza grande evento musical para comemorar o aniversário de Belém

Como parte das celebrações do aniversário de 407 anos da capital, a prefeitura de Belém realizou na noite desta sexta-feira, 13, um grande evento cultural no Portal da Amazônia, com atrações musicais de diversos estilos. A programação aconteceu por meio da Fundação Cultural do Município de Belém – Fumbel.

O evento abriu em grande estilo, valorizando o ritmo do carimbó, patrimônio cultural imaterial brasileiro, com a presença de Mestre Jaci e do grupo Cobra Venenosa.

Os shows seguiram com a força das mulheres do coletivo “Tem Mulher na Roda de Samba”, esbanjando talento e representatividade.

Valéria Paiva e a banda Fruto Sensual encerraram a noite com chave de ouro, trazendo o brega e músicas marcantes para a festa.

As comemorações dos 407 anos se estendem até o final de janeiro. A lista completa com todas as atividades pode ser consultada aqui.



