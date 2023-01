Prefeitura realiza mutirão de serviços de iluminação pública em Cotijuba

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), avança com os serviços de reparos na iluminação pública da capital e distritos. No período de 27 a 30 de dezembro de 2022, equipes da concessionária de energia Luz de Belém realizaram mais de 80 atendimentos de manutenção no sistema de iluminação pública da ilha de Cotijuba.

Luz pelos Distritos

Ao todo, 85 demandas foram atendidas pela Prefeitura durante os três dias de mutirão. Os serviços incluíram a reposição de luminárias e troca de itens, que solucionaram o problema de lâmpadas apagadas em vários pontos da ilha. Entre os locais que receberam a manutenção estão as ruas Magalhães Barata e Monte Sião; avenida Jarbas Passarinho e a passagem Perpétuo Socorro.

O diretor do departamento de Iluminação Pública da Seurb, Félix Negrão, conta que as demandas atendidas foram levantadas por meio das rondas que as equipes realizaram em Cotijuba e também solicitadas pelos canais de comunicação da Prefeitura. ‘’É importante destacarmos que essas demandas também foram solicitadas pelos canais de comunicação, pois agora também disponibilizamos o aplicativo e o portal que tornaram mais dinâmico e simplificado o atendimento ao público’’, explica o diretor.

Para o agente distrital de Outeiro, Maykenn Souza, o mutirão de iluminação pública é um benefício importante que visa levar mais segurança e bem-estar para a população do distrito. ’’É fundamental para a comunidade da ilha ter o serviço de iluminação pública em seu pleno funcionamento. Isso fomenta o turismo pois a ilha fica bem iluminada, principalmente neste período de festas de fim ano em que a quantidade de turistas e visitantes aumenta’’, disse satisfeito o agente distrital.

Mosqueiro

A Prefeitura também realizou mutirão no distrito de Mosqueiro, atendendo cerca de 70 demandas de iluminação pública nos bairros da ilha no período de 26 a 31 de dezembro.

Como solicitar

Para melhorar o serviço de atendimento referente à manutenção de iluminação pública, a Seurb disponibiliza novos canais de atendimento. Além do Call Center (0800 042 0971), as solicitações podem ser feitas pelo aplicativo ‘’Iluminação Pública Belém’’, pelo portal Luz de Belém e também presencialmente na sede da Seurb, na Av. Governador José Malcher, Nº 1622.



Texto: Talissa Fernandes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Seurb