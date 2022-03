Prefeitura realiza projeto de horta para usuárias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – Semtras, e o Centro de Referência de Assistência Social -Cras Urumari iniciará, na segunda-feira, 21, e realiza até sexta-feira, 25, o Projeto Horta com parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar.



De acordo com a coordenadora Ingred Aguiar, o curso será ministrado para 20 usuárias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – Paif.

O objetivo é estimular o hábito alimentar saudável, orientar de maneira correta como cultivar uma Horta e gerar renda para as famílias.