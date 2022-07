Prefeitura reativa ‘Casinha’ na Praça São Sebastião para atendimentos a sintomas gripais

Em virtude da recente alta no número de pacientes com síndrome gripal, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), reativa a Casinha, localizada na Praça São Sebastião, a partir de segunda-feira, 11. O ponto atuou de janeiro a abril deste ano como Unidade de Síndrome Gripal (USG), e agora retorna para ampliar os atendimentos e somar as outras duas que estão em atividade na Nova República e no Santarenzinho.

A Casinha funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A estratégia visa descentralizar os atendimentos, dar mais agilidade aos trabalhos, garantir mais segurança à população e às equipes de saúde e conter os casos de influenza no município.

Qualquer pessoa com sintomas gripais como febre, dor de garganta, coriza ou tosse pode procurar o local e realizar o teste rápido. Pessoas sem sintomas ou que tenham tido contato com pessoas com covid-19 ou suspeitas de estarem com a doença também podem fazer o teste. Para ser atendido o paciente deve ter em mãos os seguintes documentos: RG, CPF e cartão SUS.

A nova unidade soma as outras duas para reforçar os atendimentos de síndrome gripal que aumentaram em virtude da gripe que está acometendo todo o Brasil. Os casos de gripe aumentam ainda com o grande volume de chuvas registradas na região nos últimos meses e diminuição das temperaturas. A doença sazonal deixa boa parte da população acamada por sintomas como febre, dor no corpo, coriza e outras manifestações comuns à problemas respiratórios. Estas são ocorrências comuns a época chuvosa e registradas antes da pandemia.

“Estamos ampliando um ponto descentralizado de sintomas gripais visando dar mais celeridade aos atendimentos para os usuários do SUS e desafogar os atendimentos na UPA, dos pacientes que têm procurado a unidade com sintomas gripais e desafogar também os outros dois pontos de atendimento 24h. Com isso, agilizar o diagnóstico do paciente. Inclusive, oferecendo atendimento médico, testagem para covid-19 e dispensação de medicamentos para sintomas gripais”, pontuou a titular da pasta, Vânia Portela

Onde procurar atendimento?

Unidade de Saúde Descentralizada 24h Nova República, localizada na Av. Tancredo Neves, próximo a Praça do bairro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e das 19h às 23h, e aos finais de semana de 8h às 23h.

Unidade de Saúde Descentralizada 24h Santarenzinho, localizada na rua Elizander Nogueira, 610, Santarenzinho, atende apenas nos finais de semana, das 8h às 23h.

Casinha, localizada na Praça Barão de Santarém, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Serviços ofertados pelas USG:

Acolhimento ao Paciente

Verificação de Pressão Arterial

Verificação de Temperatura

Verificação de Saturação e Batimentos cardíacos

Consulta Médica

Notificações

Liberação de Medicações

Testes Rápidos contra covid-19 : Sorologia e Antígeno

Reprodução: Ag. Santarém