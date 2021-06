Prefeitura recupera trechos críticos no asfalto de Belém e distritos

Prefeitura de Belém, através da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) já recuperou 394 trechos críticos nas ruas da capital, a partir da Operação de Recuperação de Vias.

No mês de março, o serviço chegou a 32 bairros da capital, já nos meses de abril e maio, mesmo com o aumento do período chuvoso o serviço alcançou 24 e 28 bairros, respectivamente. O total foi de 272 ruas que receberam os serviços da Sesan.

A secretária municipal de Saneamento, Ivanise Gasparim, esclarece que a “operação de recuperação asfáltica das ruas de Belém é permanente”.

Segundo o Departamento de Obras Viárias da Sesan, em três meses foram utilizados 7.573,52 toneladas de asfalto Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBQU), que é a massa asfáltica aplicada na área danificada do pavimento. A área coberta foi de 112.835,46 (m²).

Nos próximos 45 dias, a Operação de Recuperação de Vias, estará concentrada nos distritos de Mosqueiro, Outeiro e Icoaraci, onde ocorre a operação “Verão da Gente”, “que trabalhará incansavelmente por uma Belém bem cuidada,”, ressalta Ivanise Gasparim.Texto:

Agência Belém / Andrea Cunha