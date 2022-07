Prefeitura reforça a segurança na capital e nos distritos para garantir tranquilidade nas férias de julho

A Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Guarda Municipal, integrada com os demais órgãos municipais e do Estado, lançou na manhã deste sábado, 2, na praia do Farol, em Mosqueiro, as ações de segurança do Verão da Gente 2022, que abrange Belém e os Distritos de Outeiro, Mosqueiro, Icoaraci, Cotijuba e ilha do Combu e seguem até o dia 31 de julho.



Além do efetivo já empregado diariamente nos distritos, mais 250 guardas municipais dos grupamentos Operacional e Táticos reforçam, a partir de hoje, as atividades de patrulhamento e proteção para garantir mais segurança aos visitantes e moradores da capital e das regiões distritais durante as férias escolares de julho.



“Hoje lançamos as ações de segurança do Verão da Gente e serão realizadas durante todo o mês de julho. O efetivo empregado estará integrado com as forças de segurança do Estado. O papel dos guardas é proteger, preservar patrimônios e manter a ordem pública. Estamos nas ruas, praias, praças, para cooperar com a população e com os turistas que buscam o lazer nas nossas ilhas”, destacou o Inspetor- Geral da GMB, Joel Monteiro Ribeiro.



Ações:

Mosqueiro – Recebe reforço de 132 guardas municipais dos grupamentos de Ações Táticas (GAT), Operacional e moto patrulheiros da Ronda da Capital (Rondac), sete viaturas e 18 motocicletas.

A ilha conta ainda, com o ônibus de videomonitoramento da GMB, instalado na Praia do Farol, para fiscalizar e acompanhar as imagens das câmeras de monitoramento em tempo real. O veículo vai reunir agentes de segurança pública do município e do estado.



O efetivo vai atuar de forma integrada com outros órgãos, fazendo rondas nos bairros, praias e praças.



Icoaraci – Vai contar com efetivo de 38 agentes distribuídos no Trapiche e na orla. As praias, o estacionamento de embarque e desembarque dos ônibus e bairros do Distrito de Outeiro conta com o reforço de 41 guardas municipais do Grupamento de Ações Táticas com cães ( Atac) e dois cães farejadores.

Os agentes vão realizar rondas preventivas nos bairros e nas praias. O total de motopatrulheiros da Ronda da Capital garante segurança e ronda desde a área do trapiche, de embarque e desembarque, até a praia do Vai Quem Quer.

Combu – Neste ano conta com a segurança da GMB patrulhando o rio Guamá por meio da lancha da instituição. A ronda será executada diariamente por oito guardas.

Capital – Além dos balneários, as ações de reforço de segurança contemplam também os pontos turísticos, como as praças da República e Batista Campos, Portal da Amazônia e o trapiche da Praça Princesa Isabel.

Serviço:

A população pode contribuir com as ações através do Disque-Denúncia, 153.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação