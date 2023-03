Prefeitura reforça esquema de segurança para mais um RExPA no Mangueirão

A Prefeitura Municipal, por meio da Guarda Municipal de Belém, montou um planejamento de patrulhamento preventivo para a segunda partida do clássico-rei da Amazônia, entre Remo e Paysandu, que será realizado nesta quarta-feira, 29, às 20h, no Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, valendo classificação para a final da Copa Verde.

Das 15h até a dispersão do público, a GMB vai atuar com motopatrulhamento em toda a extensão do BRT, da estação São Brás até a estação Satélite a fim de evitar transtornos e delitos, garantindo a segurança tanto das pessoas que irão ao jogo, quanto das que estão retornando para suas casas.

O efetivo dos grupamentos especializados da GMB será colocado de forma estratégica nas imediações e entorno do estádio, patrulhando o local para conter delitos. Os guardas municipais também vão atuar em apoio aos fiscais da Organização Pública no combate ao comércio ambulante irregular.

Um total de 52 guardas municipais dos grupamentos Operacional, Ações Táticas, Ações Táticas com Cães, Ronda da Capital e Ronda Ostensiva Municipal, 21 motocicletas e cinco viaturas, serão empregados durante o evento. O comando da missão ficará a cargo do coordenador do Grupamento de Ações Táticas com Cães, inspetor José Iranildo.

“A GMB atua constantemente nos campeonatos de futebol, integrada com as forças de segurança do estado e em ações da Prefeitura de Belém, sempre com o intuito de proteger a população e os envolvidos nos eventos esportivos e para manter a normalidade na cidade”, disse José Iranildo.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Victor Yohann/GMB