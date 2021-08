Prefeitura reforça os cuidados e atenção à primeira infância em parceria com o Unicef

Belém será a capital dos cuidados com a primeira infância na próxima semana. É que a Prefeitura de Belém, com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) promoverá, de 10 a 14, a 9° Semana do Bebê que, com uma programação extensa, pretende garantir às crianças da cidade o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, considera as ações voltadas para a valorização da primeira infância estratégicas e, na capital, serão implementadas de forma integral. “Vamos dar uma contribuição para essa perspectiva integral das políticas envolvendo saúde e educação, mas queremos debater o aperfeiçoamento do método, envolvendo cultura e assistência para que uma criança do abrigo da Funpapa e a criança de um projeto cultural possam ser vistas como sujeitos de direito”, ressalta o prefeito.

A Semana do Bebê será aberta oficialmente na terça-feira, dia 10, pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. No ato de abertura da Semana, o prefeito fará a entrega do certificado de “Bebê Cidadão” para os responsáveis pela primeira criança que nascer de parto normal, a partir de meia-noite de segunda-feira, dia 09. Essa criança vai simbolizar o cuidado e o compromisso do município com o desenvolvimento pleno de cada criança.

A cerimonia de abertura será realizada na Estação Gasômetro, às 10h, com a presença de representantes de órgãos municipais como a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Secretaria de Educação (Semec), Fundação Papa João Paulo XIII (Funpapa) e Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel), além de representantes do Unicef e da sociedade civil.

Ainda como parte da programação de abertura, mas no período da tarde, às 15h, também na Estação Gasômetro, será realizada uma mesa redonda com mães de crianças com autismo e doenças raras em Belém.

Após a abertura, a Semana do Bebê segue oferecendo seminários, rodas de conversas, palestras, oficinas, assistência médica pré-natal, vacinação, ações de incentivo à amamentação, além de mais de 40 ações culturais, de orientações, cuidados, de mobilização e conscientização, envolvendo escolas, maternidades postos de saúde, creches e os Centros de Referência da Assistência Social (Cras).



Contexto – Durante a Semana do Bebê, Belém fará parte de um movimento que teve início em 2013, no município de Canelas, no Rio Grande do Sul. De lá pra cá, a Semana já foi realizada em mais de 500 municípios, nestes mais de 15 anos da iniciativa no Brasil.

As ações a serem desenvolvidas pela Semana do Bebê têm como foco a escuta individual e orientações às mulheres grávidas sobre a importância do pré-natal, cuidados na prevenção da transmissão das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), especialmente o HIV/Aids, e cuidados voltados para as crianças durante a primeira infância.



A programação completa da Semana do Bebê você encontra no documento anexo.



Texto: Danielly Gomes

Fonte: Agência Belém/Foto: Arquivo Ag Belém