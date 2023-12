Prefeitura reforça segurança nas festas de Réveillon dos distritos

A Prefeitura Municipal, por meio da Guarda de Belém, elaborou um planejamento operacional para a tradicional festa de Reveillon que irão acontecer nos distritos de Icoaraci e Mosqueiro. Esse incremento na segurança tem o intuito de garantir que as festividades ocorram com tranquilidade para toda a população.



A programação da Vila Sorriso, para saudar o ano, será na orla do distrito e vai contar com três viaturas, seis motocicletas e 20 guardas municipais, dos grupamentos Operacional da área do Daico e do Daben, além do Grupamento de AçõesTáticas com Cães (Atac) que também fará segurança com rondas na Ilha do Outeiro.



Em Mosqueiro, o evento será concentrado na Praça da Matriz, na Vila, a partir das 20h. A bucólica vai contar com os guardas municipais da Inspetoria do Distrito/IRMO, além dos motopatrulheiros da Ronda da Capital (Rondac). Mosqueiro também conta com o videomonitoramento, captado 24h pelo sistema integrado de monitoramento da GMB- SIM.



Belém

Em Belém, mesmo sem programação de shows, a GMB vai reforçar a segurança do Portal da Amazônia, ponto turístico que recebe grande movimento. O efetivo empregado será de 20 guardas municipais do grupamento Operacional do Dágua, da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e do Grupamento de Ações Táticas (GAT). A Estação das Docas será outro ponto da capital em que a GMB vai atuar em apoio à Polícia Militar.



De acordo com o Inspetor Geral da Guarda Municipal de Belém, Joel Monteiro, o esquema de segurança montado pela Divisão de Operações (Dop) será mantido até a madrugada. “Estamos preparados para garantir a segurança e acompanhar as apresentações musicais e o show pirotécnico que irá brindar a chegada de 2024”, disse Joel, que alerta as pessoas a tomarem alguns cuidados. “É indicado que não levem jóias e adereços desnecessários. Devem evitar deixar objetos de valor dentro do carro, identificar as crianças é de extrema importância e evitar levar garrafas de vidro de bebida, para evitar cortes e acidentes posteriormente”, concluiu o inspetor- Geral.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação