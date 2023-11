Prefeitura registra mais de 50% na redução de queda de árvores em Belém

A Prefeitura de Belém registrou, entre os dias 1º de janeiro e 27 de novembro de 2023, o tombamento de 41 árvores localizadas nas áreas públicas da cidade. Mais de 50% delas, 22, caíram em decorrência ao vendaval ocorrido no dia 19 julho. Os números indicam uma redução de 45% em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve a queda de 75 árvores e espelham o resultado das atividades de manutenção realizadas diariamente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

Todos os dias a Semma realiza podas nas árvores existentes em toda Belém, incluindo as regiões distritais. Na maioria das vezes, é feita podas de limpeza, porém há outros tipos de podas, como a de correção de ramos, redução de copa e poda de formação. Em média, são podadas mais de 200 árvores mensalmente em na capital paraense. O acumulado do período soma 4.643 árvores podadas, entre elas, 1.784 mangueiras.

Periodicamente a Semma realiza análise técnica dos pedidos de poda e supressão recebidos por meio do protocolo do órgão. Apenas após a vistoria do vegetal, os serviços são realizados, ou não. Em muitos casos, a análise feita pelo cidadão comum não coincide com a feita pelo especialista e, por esta razão, o serviço solicitado não é realizado. O que ocorre, por exemplo, quando a inclinação natural do vegetal é confundida com risco de queda.

Há também os casos em que é solicitada a poda ou retirada do vegetal para facilitar a entrada na garagem de uma residência, para dar maior visibilidade à fachada de empresas ou, mais recentemente, para ampliar o campo de visão durante a procissão do Círio de Nazaré. Em casos como estes, os pedidos são indeferidos, uma vez que poda e supressão são feitas apenas quando há indicação técnica para tal.

PODA

O serviço de poda deve ser solicitado diretamente na Secretaria de Meio Ambiente, localizada na Quintino Bocaiuva. Para registrar o pedido é necessário apresentar documento de identidade com foto, informar a localização do vegetal (rua principal e perímetro) e o motivo do requerimento. Não são aceitos pedidos feitos por e-mail ou por telefone. Em caso de emergência, o Centro Integrado de Operações (Ciop) deve ser acionado pelo número 190.

Imagem: Agência Belém